Šīgada jubilārs Georgs Pelēcis (1947) uzrakstījis Klavierkoncertu un devis tam nosaukumu "Musica confinanta". Koncertam ir sešas daļas, un paradoksālā kārtā opuss sākas ar pēcspēli (Postludio) un beidzas ar ievadu jeb priekšspēli (Preludio).

Georgs Pelēcis saka: "Kāpēc skaņdarbam ir šāds nosaukums? Kāpēc tam ir sešas daļas? Noceļojot savu biogrāfiju gandrīz līdz galam un ieejot jau pierobežas jeb confinanta zonā, ir pilnīgi dabiski drusku apstāties, nostalģiski atskatīties atpakaļ (I daļa Postludio), apzināt pavadītās dzīves emocionālo dominanti (II daļa Via passata jeb "Noietais ceļš"), ieklausīties dažos tās akcentos (III daļa Reminiscenza, IV daļa Scherzo sereno jeb "Dzidrais skerco", V daļa Toccata furiosa jeb "Niknā tokāta") un arī ļauties domām par nākotni (VI daļa Preludio). Koncerta solopartiju var uztvert kā mūzikas asociatīvā "liriskā varoņa" gaitas."

Savukārt Imanta Kalniņa Piektā simfonija ir viena no komponista daiļrades lielajām virsotnēm, komponēta 1979. gadā un pirmatskaņota 1980. gada agrā pavasarī LNSO un Vasilija Sinaiska lasījumā. Par šo simfoniju daudzi saka – ceļš. Pats komponists teicis – "no neziņas uz harmoniju". Ligita Viduleja saka – "no subjektīvā uz objektīvo, no konkrētā uz vispārējo, no vispārējā uz būtisko". Komponists ļauj klausītājam pamatīgi iedziļināties visā un finālā apbalvo mūs ar gavilējošu tautasdziesmas "Caur sidraba birzi gāju" melodiju.

LNSO līdz šim atskaņojis Imanta Kalniņa Piekto simfoniju Imanta Rešņa, Paula Megi, Terjes Mikelsena un Andra Veismaņa vadībā. Simfonijas ierakstu ar LNSO un Vasiliju Sinaiski CD formātā 2005. gadā laida klajā skaņu ierakstu nams "upe tt".

