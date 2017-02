Trešdienas, 22. februāra vakarā Londonā notikusi ikgadējā Lielbritānijas ierakstu industrijas balvu (BRIT Awards) pasniegšanas ceremonija. Par pagājušā gada labāko britu albumu atzīts mūžībā aizgājušās leģendas Deivida Bovija pēdējais albums "Blackstar", bet pagodinošo britu ikonas titulu saņēmis popmūzikas dižākais izklaidētājs Robijs Viljamss.

Robijs Viljamss, kurš savas karjeras laikā 18 reizes saņēmis Lielbritānijas populārās mūzikas augstāko apbalvojumu, šā gada ceremonijā uzstājās kā šovu noslēdzošais mākslinieks ar pikantu priekšnesumu, sev raksturīgajā stilā – puskailu dejotāju kompānijā.

Savukārt Deivida Bovija balvu bija ieradies saņemt viņa dēls Dankans Džonss. Bovijam piešķirta "BRIT" balva arī kā labākajam britu solomāksliniekam.

Atgādinām, ka Bovija pēdējais albums "Blackstar" iznāca 2016. gada 8. janvārī, mūziķa 69. dzimšanas dienā, bet divas dienas vēlāk dziedātājs devās mūžībā.

Par labāko britu dziedātāju nosaukta Emelija Sandē, bet pirms nedēļas "Grammy" ceremonijā triumfējusī Adele apbalvota par starptautiskajiem panākumiem.

Kā labākā britu grupa godalgota "The 1975", kas šajā kategorijā pārspēja grupas "Bastille", "Biffy Clyro", "Radiohead" un "Little Mix".

Balvu par debiju saņēma dziesminieks Rag N' Bone Man, bet par labāko britu grupas videoklipu pie "BRIT" balvas tika grupa "One Direction" par dziesmas "History" videoversiju. Savukārt par labāko 2016. gada Lielbritānijas singlu – dziesmu "Shout Out To My Ex" – apbalvota meiteņu grupa "Littlle Mix".



Starptautiskajās kategorijās par labākajiem ārvalstu solomāksliniekiem atzīti reperis Dreiks un dziedātāja Bejonsa, bet par labāko ārvalstu grupu – " A Tribe Called Quest".

Ceremonijā, kas notika Londonas "O2" arēnā ar priekšnesumiem uzstājās "The 1975", reperis Skepta, Emelija Sandē, Eds Šīrans, Keitija Perija, Bruno Marss, "Little Mix", kā arī grupa "Coldplay" ar īpašu mūžībā aizgājušajam popmūziķim Džordžam Maiklam veltītu priekšnesumu.

"Brit Awards" balvu piešķiršana notiek kopš 1977. gada, un tas ir viens no gada nozīmīgākajiem notikumiem ne tikai britu, bet arī Eiropas un pasaules mūzikas dzīvē.