LP koncerta iesildītājus papildina šarmantā lietuviete Jurga

Foto: Vaidas Jokubauskas

Pirmdien, 2. jūlijā, Siguldas pilsdrupās uzstāsies itāļu izcelsmes amerikāņu dziedātāja LP, kuras kontā ir virkne atpazīstamību guvušu kompozīciju: "Lost On You", "Tokyo Sunrise", "Into The Wilde", "Tightrope", "Muddy Waters", "Someday", "Other People", "Strange", "Don't Let Me Down", "Night Like This" u.c. Papildus jau izziņotajiem iesildošajiem māksliniekiem – siguldiešu grupai "Neon Saturdays" – uzstāsies arī populārā lietuviešu popdziedātāja Jurga.