Pazīstamās indī un poproka mākslinieces LP (Laura Pergolici) koncertu 2. jūlijā Siguldas pilsdrupu estrādē iesildīs jaunā pašmāju grupa no Siguldas – "Neon Saturdays", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "LTips Agency".

"LP ir viena no tām māksliniecēm, kas ar savu šarmu un iespaidīgo balsi pārsteidza mani jau no pirmās klausīšanās reizes. Esmu tiešām pateicīgs par iespēju kāpt uz vienas skatuves ar šo izcilo mūziķi, vēl īpašāku šo brīdi padara tas, ka tas notiks mūzu pilsētā – Siguldā," par LP koncertu saka "Neon Saturdays" līderis Andris Ēvelis.

Laura Pergolici šobrīd ir uzskatāma par vienu no oriģinālākajām mūsdienu indī un poproka māksliniecēm. Pašas sacerētais hits "Lost On You", kuram radītais klips "YouTube" vietnē ir ticis skatīts vairāk nekā 200 miljonus reižu, atnesa dziedātājai vispasaules atpazīstamu, padarot viņu par vienu no mūsdienu popmūzikas fenomeniem.

Dziedātāja Latvija koncertēja pagājušā gada decembrī, pulcējot skatītājus "Arēnā "Rīga", tāpēc rīkotājiem ikumsakarīgs šķita nākamais solis – uzaicināt mākslinieci no jauna apmeklēt Latviju vasaras pilnbriedā un ārpus galvaspilsētas burzmas.

Arī grupas "Neon Saturdays" dzimtā pilsēta ir Sigulda. Puiši, kuri kāps uz skatuves pirms LP, vēl pavasarī izpelnījās klausītāju uzmanību ar savu jauno singlu "Get Up" un krāšņo mūzikas video, kas tapa Turcijā.

Singls paguva iekarot arī "Radio SWH" TOP20, pāris nedēļu laikā sasniedzot septīto vietu. Grupas jaunais singls tapis ciešā sadarbībā ar talantīgo producentu Levisu Gardineru. Skotu izcelsmes producents iepriekš par sevi licis skaļi runāt, sadarbojoties ar britu dziedātāju Eliju Goldingu un 2016. gada britu "X Factor" uzvarētāju Metu Teriju.

Pie "Neon Saturdays" jaunā ieraksta kopējā skanējuma strādājis arī vairākkārtējs "Grammy" balvas ieguvējs, ASV skaņu inženieris Rendijs Merils. Merils vēl nupat sadarbojies ar tādiem pasaules mūzikas grandiem kā Lady Gaga, Adele, Keitija Perija un ASV rokgrupa "Imagine Dragons".

Rokgrupa "Neon Saturdays" dibināta 2012. gadā. Tās pastāvēšanas laikā ir iznācis debijas albums un vairāki singli. Koncertturnejās vairākkārt apceļotas Baltijas valstis un Lielbritānija, kur 2015. gadā grupa, kā vieni no pirmajiem Latvijas pārstāvjiem, spēlēja prestižajā Eiropas jauno mūziķu festivālā "The Great Escape". 2016. gadā, Siguldā "Sunset Festival" "Neon Saturdays" iesildīja angļu rokgrupas "James" koncertu.

Par "Neon Saturdays" mūziku savulaik atzinīgi izteicies arī Tims Freizers – "British Academy of Songwriters and Authors" (BASCA) valdes pārstāvis un starptautiski pazīstams dziesmu autors, kurš sacerējis kompozīcijas tādiem māksliniekiem kā Tīna Tērnere, Billijs Maijers un citi.