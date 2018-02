Sestdien, 10. februārī, pulksten 12.00 LU Botāniskā dārza Palmu mājā notiks Nacionālās Mākslu vidusskolas Rīgas Doma kora skolas audzēkņu koncerts, kurā uzstāsies vokālās pedagoģes Dārtas Treijas solo dziedāšanas klases audzēkņi, portālu "Delfi" informē LU pārstāvji.

Palmu mājas koncerta programma sniegs ieskatu dažādu laikmetu un stilu vokālajā mūzikā. Eksotiskajā subtropu vidē būs dzirdami skaņdarbi, kas radīti laika posmā no 17. līdz 20. gadsimtam. Jauno mūziķu priekšnesumos skanēs dažādi vokālā žanra veidi, sākot no tautasdziesmām un spiričueliem līdz pat operu ārijām. Koncertā uzstāsies audzēkņi vecumā no otrās līdz devītajai klasei, kas apgūst solo dziedāšanu pie skolotājas Dārtas Treijas.

Koncertā piedalīsies Māra Sondore, Linards Dubanis, Elza Krastiņa, Egita Lazdiņa, Laura Jevhuta, Marija Klišāne, Liene Bičus, Odeta Lazdiņa un Elīna Evelīna Jansone.

Rīgas Doma kora skolā audzēkņu koncerti notiek regulāri. Audzēkņiem tā ir iespēja parādīt macību gada laikā apgūtās prasmes, kā arī gūt skatuves pieredzi. Pedagoģes Dārtas Treijas audzēkņiem šis koncerts būs pavisam īpašs, jo prasīs papildu drosmi –uzstāšanās notiks ārpus ierastajām skolas sienām īpašā un eksotiskā vidē – LU Botāniskā dārza Palmu mājā.

Ieejas maksa, iegādājoties ieejas biļeti LU Botāniskajā dārzā.

Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs ir vecākais botāniskais dārzs Latvijā. Dārza 15 hektāru lielā brīvdabas teritorija, augu mājas un Tropu tauriņu māja nodrošina mājvietu ap 6000 dažādiem augiem, kā arī tauriņiem no Dienvidamerikas, Āzijas un Āfrikas tropiskajiem džungļiem.

LU Botāniskais dārzs atrodas Rīgā, Pārdaugavā, Kandavas ielā 2.