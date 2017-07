Ceturtdien, 27. jūlija vakarā Lucavsalā norisināsies viens no plašāk apmeklētajiem ārvalstu mūzikas zvaigžņu koncertiem Latvijas koncertvēsturē, proti, ar priekšnesumu Daugavas krastā uzstāsies viena no komerciāli veiksmīgākajām rokgrupām - " Red Hot Chili Peppers ", portālu "Delfi" informē koncertaģentūra FBI. Paredzēts, ka koncerts pulcēs aptuveni 30 000 skatītāju.

Pirms "Red Hot Chili Peppers" uz skatuves kāps Latvijas indie rock talanti - "Carnival Youth", kā arī ASV duets "Knower", kura priekšnesumā ar lielisku vokālu apvienots dabsteps un džezs.

Vakara programma

Pulksten 17.00 publikai tiks atvērtas ieejas.

Pulksten 19.00 uzstāšanos sāks "Carnival Youth" (LV).

Pulksten 20.00 uz skatuves kāps "Knower" (US).

Pulksten 21.45 sāksies "Red Hot Chilli Peppers" šovs (US).

Pasākuma beigas – pusnaktī.

Pēdējās biļetes vēl ir pieejamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.

Saistībā ar koncertu Lucavsalā no pulksten 16.00 un arī pēc koncerta atbilstoši pasažieru plūsmai tiks organizēts speciāls trolejbusa maršruts "Latvijas Universitāte – Lucavsala". Izmaiņas paredzētas arī 40. autobusa maršrutā. Sākot no pulksten 16.00 autobusi virzienā no pilsētas centra uz Ziepniekkalnu apstāsies pieturvietā "Lucavsala". Pirmais autobuss pēc plānotā kustības grafika, kam jāpietur Lucavsalā, no galapunkta "Jugla" izbrauks pulksten 15.11.

Novietot auto būs iespējams maksas autostāvvietā pie pasākuma norises vietas Lucavsalas ielas abās pusēs. Lai garantētu vietu autostāvvietā, autostāvvietas biļeti nepieciešams iegādāties iepriekšpārdošanā internetā.

Iepretim pasākuma ieejai būs izveidota bezmaksas velosipēdu novietne. Tiesa, vietu skaits tajā ir ierobežots, tāpēc tā būs pieejama tiem, kuri uz koncertu ieradīsies pirmie.

Amerikāņu rokgrupa "Red Hot Chili Peppers" ir ieradusies Latvijā pasaules koncerturnejas ietvaros, kas seko augsti novērtētā "The Getaway" albuma iznākšanai pagājušovasar. Pēc mūzikas žurnāla "Pollstar" datiem "Red Hot Chili Peppers" jaunā turneja ir viena no 2017. gada ienesīgākajām koncerttūrēm pasaulē.

"Red Hot Chili Peppers", kurā apvienojušies dziedātājs Entonijs Kiedis, basģitārists Flī, bundzinieks Čads Smits un ģitārists Džošs Klinghofers, pārdevusi vairāk nekā 80 miljonus albumu eksemplāru un pieci no grupas albumiem ieguvuši multiplatīna statusu. Grupa nominēta 16 "Grammy" balvām, un no tām saņēmusi sešas, tostarp kategorijā "Labākais roka albums" par "Stadium Arcadium", "Labākais romūzikas izpildījums" – par singlu "Dani California", "Labākā rokdziesma" – par singlu "Scar Tissue" un "Labākais hārdroka vokāls" – par singlu "Give It Away". 2012. gadā apvienība tika uzņemta Rokenrola slavas zālē.