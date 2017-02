Mākslas muzejā 'Rīgas birža' skanēs festivāla 'Skaņu Mežs' koncerts

"Jēdziens "reformācija" cēlies no latīņu valodas vārda "reformatio", kas nozīmē "pārveidošanu" vai "pārkārtošanu". Mūzikas vēsturē Reformācija saistās ar baznīcas mūzikas attīstību, īpaši – Lutera laika garīgās mūzikas skaņdarbiem," gaidāmo koncertu ar reformācijai veltīto ekspozīciju "Rīgas biržā" sasaista koncerta rīkotāji. "Tomēr, izprotot terminu tā plašākajā nozīmē, varam domāt par mūzikas attīstības vēsturi un to, kā viens otru nomainījuši publikas iemīļoti mūzikas stili, instrumenti un izpildītāji, ik reizi veicot savdabīgu "reformācijas" procesu. Turklāt ir būtiski atcerēties, ka ikviena jauna attīstības tendence mūzikā vai mākslā sākusies kā eksperiments, autoram meklējot jaunus izpausmes veidus."

Foto: Publicitātes foto

Koncerta "Skaņas reformācija" sniegs iespēju ielūkoties mūsdienu skandināvu eksperimentālajā mūzikā. Tajā dzirdamās izpildītājas guvušas klasisku muzikālo izglītību, apgūstot klavierspēli, čellu un kompozīciju, tomēr savu muzikālo ceļu turpinājušas, meklējot netradicionālu, tomēr vilinoši pievilcīgu skanējumu. Lau Nau un Līsas Ulēnas/Nīnas de Henijas priekšnesumi sāk "Skaņu meža" koncertsēriju "Ziemeļnieces eksperimentālajā mūzikā", kas ilgs visu 2017. gadu un iepazīstinās ar izcilām Ziemeļvalstu mūziķēm. Projekts ilustrē faktu, ka Ziemeļvalstu eksperimentālajā mūzikā, kas citviet ir vīriešu dominēts lauks, ar panākumiem darbojas ievērojams skaits sieviešu.

Somu dziedātāja, dziesmu autore un producente Lau Nau jeb Laura Naukarinena (Laura Naukkarinen), kas uzstāsies ar savu trio, ir viena no interesantākajām šī brīža psihedēliskā folka pārstāvēm pasaulē, kā arī kino mūzikas komponiste. Naukarinena darbojas arī atzinību guvušajās somu psihedēliskā folka un improvizācijas grupās "Avarus" un "Kiila".

Līsa Ulēna ir Korejā dzimusi pianiste un komponiste, kas dzīvo un strādā Stokholmā, Zviedrijā. 20. gadsimta 90. gadu beigās Līsa Ulēna beigusi Stokholmas Karalisko mūzikas akadēmiju (Royal Musical Academy in Stockholm), kur studējusi klasisko klavierspēli. Kopš 90. gadu beigām viņa ir veltījusi sevi brīvajai improvizācijai un mūsdienu klasiskajai un eksperimentālajai mūzikai, sadarbojoties ar tādām mūziķēm kā kontrabasisti Nīnu de Heniju, čellisti Okjungu Lī, saksofonisti Loti Ankeri un indīpopa dziedātāju Mariamu Valentīnu.

1962. gadā dzimusī kontrabasiste Nīna de Henija jau ilgstoši darbojas Zviedrijas brīvās improvizācijas pasaulē, un līdzās solo priekšnesumiem un albumu sērijai, duets ar Līsu Ulēnu ir viens no viņas ilgstošākajiem projektiem. Māksliniece uzaugusi Šveicē un studējusi Jaunanglijas konservatorijā Bostonā (New England Conservatory of Music in Boston), turpinot mācības Gēteborgas konservatorijā (the Göteborg Conservatory of Music), kur ieguvusi solistes diplomu. Nīnas izdotie albumi vairākas reizes nominēti Zviedrijas džeza mūzikas balvai un 2012. gadā viņa saņēmusi gada džeza mūziķes titulu. 2010. gadā iznākušais soloalbums "III" ir uzskatāms par De Henijas visiespaidīgāko veikumu. Ietekmīgais džeza un improvizētās mūzikas kritikas portāls "AllAboutJazz" novērtējis ierakstu ar piecām zvaigznēm, piebilstot, ka "šīs meistarīgās imporvizācijas liek De Henijas izcelties pat solo kontrabasa improvizētāju elitē, kurai pieskaitāmi arī Berijs Gajs, Bārs Filipss, Marks Dresers un Žoele Leandrē".

"Skaņu meža" rīkoto koncertu sēriju atbalsta "Kulturkontakt Nord".