Māra Briežkalna kvintets un Kristīne Prauliņa muzicēs Londonas džeza festivalā

Prestižajā Londonas džeza festivālā, kas norisināsies Lielbritānijas galvaspilsētā no 16. līdz 25. novembrim, izskanēs Māra Briežkalna starptautiski atzītais projekts "Rothko in Jazz" un Raimonda Paula džeza dziesmas ar amerikāņu dzejnieka Gordona Pogodas (Gordon Pogoda) vārdiem dziedātājas Kristīnes Prauliņas izpildījumā, portālu "Delfi" informē mūziķu pārstāvji.

"EFG London Jazz Festival" ir viens no lielākajiem ikgadējiem Londonas mūzikas festivāls, kas kopš 1992. gada pulcē talantīgākos džeza mūziķus. Festivāla mērķis ir iepazīstināt ar džeza kultūru plašāku sabiedrības daļu, pievēršot tai aizvien vairāk mūzikas baudītāju. Šogad Latvijas simtgades svētku programmā, pateicoties valsts atbalstam, pirmo reizi festivāla pastāvēšanas vēsturē arī Latvijas mūziķiem būs iespēja iepazīstināt plašo auditoriju ar saviem skaņdarbiem un to īpašo izpildījumu.

23. novembrī pulksten 20.00 uz "London Kings Place" skatuves uzstāsies Māra Briežkalna kvintets ar projekta "Rothko in Jazz" kompozīcijām. "Rothko in Jazz" apvieno desmit komponistus – Lolitu Ritmanis, Ēriku Ešenvaldu, Rihardu Dubru, Artūru Maskatu, Pēteri Vasku, Jēkabu Jančevski, Vilni Šmīdbergu, Jēkabu Nīmani, Georgu Pelēci un Raimondu Paulu. Projekta komponisti savā mūzikā balstās uz vienu no pazīstamākajiem latviešu māksliniekiem visā pasaulē Marku Rotko. Viņi iedvesmojas no Rotko ekspresionisma periodā radītajiem mākslas darbiem, izpaužot tos ar savas mūzikas palīdzību. "Šī mūzika rod atsaucību cilvēkos, vēlreiz pierādot, ka džezs ir plašas auditorijas mūzikas žanrs, ja vien atrod pareizo pieeju. Kvinteta performances, ideja un stils ideāli sasaucas ar amerikāņu džeza estētiku," par "Rothko in Jazz" teicis Deivs Šreders (Dave Schroeder), Ņujorkas Universitātes džeza katedras direktors.

Savukārt 24. novembrī pulksten 20.00 "London Pheasantry" kopā ar Māra Briežkalna kvintetu uz skatuves kāps jauna un daudzsološa džeza dziedātāja Kristīne Prauliņa. Kristīne savu muzikālo karjeru uzsākusi jau 12 gadu vecumā Rīgas evaņģēliskajā korī, savukārt vēlāk kļuvusi par "Grand Prix" balvas ieguvēju starptautiskajā džeza konkursā "Riga Jazz Stage" kategorijā džeza vokāls. Dziedātāja kopā ar Māra Briežkalna kvintetu izpildīs Raimonda Paula džeza dziesmas ar amerikāņu dzejnieka Gordona Pogodas angļu tekstiem, kā arī savas autorkompozīcijas."

Koncerti Londonā ir Latvijas valsts simtgades starptautiskās programmas notikums.