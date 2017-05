Komponists Uldis Marhilēvičs savas 60. jubilejas gadā ir sarakstījis dziesmu ciklu multimediālam bērnu un jauniešu koru lieluzvedumam "Tiltiem pāri", kas pirmatskaņojumu piedzīvos Nāciju Grand Prix Rīga 2017 un 3. Eiropas koru olimpiādes laikā 20. jūlijā "Arēnā Rīga", portālu "Delfi" informē koru sacensības rīkotāji.

Uzveduma režisore, tērpu, horeogrāfijas un video koncepcijas autore ir Margo Zālīte, bet scenogrāfs – Kristaps Skulte.

Multimediālais bērnu un jauniešu koru lieluzvedums "Tiltiem pāri" būs veltīts dažādām, atšķirīgām pasaulēm un tiltiem, kas mūs savieno. Koncerta sākumā labākie bērnu/jauniešu kori no Igaunijas, Čehijas, Lielbritānijas, Indonēzijas, Krievijas, Baltkrievijas mūzikā pavērs durvis uz savas tautas kultūru. Turpinājumā skanēs Bruno Skultes "Bolero" no baleta "Brīvības sakta" un Valta Pūces skaņdarba "Perpetum mobile" Rīgas mūzikas skolu apvienotā simfoniskā orķestra izpildījumā diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā.

Lieluzveduma otrajā daļā izskanēs komponista Ulda Marhilēviča un Guntara Rača īpaši koru olimpiādei sacerētais dziesmu cikls "Tiltiem pāri", kas vēsta par to, kā pieņemt svešādo, kā ļaut mīlestībai uzvarēt aizspriedumus. "Esmu sapratis, ka iejusties soģa lomā un vērsties pret līdzcilvēkiem ir ļoti viegli, taču mums ir lemts būt dažādiem, līdz ar to tādas cilvēka dvēseles skaistākās izpausmes kā žēlsirdība un iejūtība ir ļoti nozīmīgas. Gribas, lai cilvēki apjauš to dabisko saikni, kas mums ir citam ar citu. Visi esam vienoti un nav svarīgi no kurienes nākam – Āfrikas vai Latvijas, " par jaundarbu saka tās komponists Uldis Marhilēvičs.

Dziesmu cikls "Tiltiem pāri" izskanēs dažādu valstu 800 jauno koristu un solistu Aminatas un Daumanta Kalniņa izpildījumā. Kopā ar viņiem uzstāsies DJ Monsta, saksofonists Oskars Petrauskis, kā arī pavadošā grupa Kristapa Krievkalna vadībā. Jau maija beigās režisore Margo Zālīte tiksies ar Latvijas dejotājiem un dziedātājiem, lai strādātu pie mēģinājumiem un ideju īstenošanas procesiem.

Biļetes uz "Tiltiem pāri" pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.

No 16. līdz 23. jūlijam Nāciju Grand Prix Rīga 2017 un 3. Eiropas koru Rīgu pārvērtīs pasaules kormūzikas galvaspilsētā. Vairāk nekā 150 koru sacentīsies 10 dažādas kategorijās, brīvdabas skatuves pieskandinās draudzības koncerti, notiks meistarklases, dalībnieku gājiens un īpaši veidotas koncertprogrammas.