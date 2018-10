Mariss Jansons – pasaulslavenā Amsterdamas Karaliskā 'Concertgebouw' goda diriģents

Pirmo reizi Amsterdamas Karalisko "Concertgebouw" orķestri Jansons diriģēja 1998. gadā, bet jau 2004. gadā kļuva par šī orķestra galveno diriģentu un ar spožiem panākumiem to vadīja līdz 2015. gadam. 2015. gada februārī Karaliskais "Concertgebouw" orķestris nosauca Marisu Jansonu par savu "Goda diriģentu".

Pie Amsterdamas Karaliskā "Concertgebouw" orķestra pults var stāties tikai paši labākie pasaules diriģenti. Viņu vidū bijuši – Villems Mengelbergs (Willem Mengelberg), kurš vadīja orķestri 50 gadu, Bernards Haitinks (Bernard Haitink) bija galvenais diriģents 27 gadus, bet Rikardo Šailijs (Ricardo Chailly) saglabāja vadītāja statusu 16 gadu.

Mariss Jansons, neskatoties uz to, ka līgums bija jau trīs reizes pagarināts, paziņoja par savu aiziešanu pēc 2014./2015. gada sezona beigām. Gan Amsterdamas mūzikas mīļotāji, gan orķestra mūziķi to ļoti pārdzīvoja un aicināja maestro mainīt lēmumu, tomēr Mariss Jansons, sasniedzis savu cienījamo vecumu, vēlējās strādāt kā mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents tikai ar vienu muzikālo kolektīvu – Bavārijas Radio simfonisko orķestri.

Interesanti, ka ne vienu reizi vien vadošie britu mūzikas izdevumi, sastādot labāko orķestru reitingus, pirmajā pieciniekā ierindoja gan Bavārijas Radio simfonisko orķestri, gan Amsterdamas Karalisko "Concertgebouw". Bet pirmajā vietā šajos sarakstos atradās tikai Amsterdamas orķestris. Abus kolektīvus vadījis Mariss Jansons.

Amsterdamas Karaliskā "Concergebouw" orķestra štatā šobrīd ir ap 120 mūziķu no 20 valstīm. Šī gada septembra vidū veiksmīgi beidzās pārbaudījuma laiks altistei no Latvijas – Santai Vižinei. Viņa kļuvusi par pirmo Latvijas pārstāvi vienā no labākiem orķestriem pasaulē.

Foto: Peter Meisel

Svinot savas pastāvēšanas 125. gadu, orķestris 2013. gadā sniedzis koncertus visos pasaules kontinentos. No 2016. līdz 2018. gada beigām ieplānoti koncerti visās 28 Eiropas Savienības valstīs, turklāt katrā valstī vismaz viens skaņdarbs tiek atskaņots, papildinot Karalisko orķestri ar 30 vietējiem jaunajiem mūziķiem – mūzikas augstskolu studentiem.

Orķestris ir ierakstījis vairāk nekā 1100 albumus, kas izdoti vinila platēs, CD un DVD. Liela daļa no tiem ir bijuši novērtēti ar visaugtākajām balvām.

2006. gada 23. maijā Amsterdamas Karaliskais "Concertgebouw" orķestris uzstājās Rīgā, Latvijas Nacionālajā operā Marisa Jansona vadībā. Iemesls koncertam bija īpašs – Viņas Majestātes Nīderlandes karalienes Beatrikses (Beatrix) valsts vizīte Latvijā.