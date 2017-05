Mazajā ģildē 25. maijā plkst. 19.00 notiks koncertuzveduma "Celestial" pirmatskaņojums, kura mūzikas un scenārija radīšanu iedvesmojusi kosmosa un visuma tēma, portālu "Delfi" informē rīkotāji no kora "Mūza".

Programmas atskaņojumā piedalīsies ģitārists Andrejs Vasiļjevs, pianists Aleksejs Siverenko, flautiste Alisa Klimanska, koris "Mūza", dzejnieks Toms Treibergs un dziedātaja Sniedze Prauliņa.

Koncertuzvedumā izskanēs jauni skaņdarbi, kuru autori ir Aleksejs Siverenko, Sniedze Prauliņa un Andrejs Vasiļjevs. Koncertuzvedumā skanošo mūziku papildinās Sniedzes Prauliņas kosmiskie stāsti no mūziķes šopavasar iznākušā albuma "Inkrustācija" – tos lasīs dzejnieks Toms Treibergs.

Ģitārista Andreja Vasiļjeva jaundarbos savienotas instrumentālās, kora un alternatīvās mūzikas pasaules. Andrejs ir ģitārists, mūzikas autors, bijis grupas "Tribes of the City" dalībnieks, viņš sadarbojas ar daudziem latviešu un ārzemju māksliniekiem kā sesiju mūziķis, mūzikas autors un aranžētājs.

Koncertā pirmo reizi tiks atskaņoti talantīgā pianista Alekseja Siverenko jaunākie kamermūzikas skaņdarbi, kuri uzbur tēlainas skaņu ainas un aizved ceļojumā uz kādu citu, nezināmu pasauli. Aleksejs Siverenko ir daudzpusējs un spilgts skaņu mākslinieks, komponists un pianists, studējis mūziku Īrijā un piedalījies dažādos mākslas projektos ārvalstīs.

Jaunā latviešu laikmetīgās izpildītājmākslas pārstāve Alisa Klimanska studējusi mūziku un skatuves mākslu Lielbritānijā un Latvijā, savā daiļradē apvienojot vairāku mākslas formu elementus. Alisa Klimanska guvusi kritiķu un publikas atzinību dažādos konkursos, ierakstu un izpildītāju gada balvās, gan pašmājās, gan ārzemēs.

Koncerta iniciators koris "Mūza" ir jaunām idejām atvērts un aktīvi koncertējošs koris, kas daudz sadarbojas ar dažādu žanra māksliniekiem Latvijā un ārvalstīs. Koris "Mūza" koncertā izpildīs vairākus skaņdarbus no savas jaunākās programmas. Kori vada diriģenti Guntis Cimiņš un Jānis Rožkalns.

Savukārt Sniedze Prauliņa koncertuzvedumā "Celestial" atskaņos vairākas kompozīcijas no jaunākā sola albumā "Inkrustācija". Sniedze ir jauna mūziķe, kas komponē un atskaņo savu orģinālmūziku, kura izceļas ar īpašu personiskumu, tēlainību un melodiskumu.

Vārds "Celestial" radies no latīņu valodas caelum, kas nozīmē debesis, paradīze, savukārt tulkojumā no angļu valodas tas nozīmē "dievišķīgs", tāds, kas ir no debesīm, kas pieder zvaigžņotajam debess jumam un kosmosam. "Celestial" šajā gadījumā apzīmē ne tikai ķermeņu garīgo un fizisko piederību kosmiskajām un garīgajām debesīm no dievišķīgas pasaules, bet arī savā ziņā apkopo kosmisku mitoloģiju, kas rodas un papildinās vēl mūsdienās caur zinātniski fantastisko literatūru.

Biļetes uz koncertuzvedumu "Celestial" iepriekšpārdošanā iespējams iegādāties ekase.lv.