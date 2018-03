24. martā pulksten 19.00 Melngalvju nama Svētku zālē notiks komponista Aivara Kalēja autorkoncerts "Prieks un līksme", kurā klausītājus gaida tikšanās ar pašu autoru pie klavierēm un viņa muzikālajiem domubiedriem, portālu "Delfi" informē koncerta veidotāji.

Koncerta mākslinieku vidū būs Lielās mūzikas balvas ieguvēja, viena no izcilākajām latviešu vijolniecēm Elīna Bukša, daudzpusīgā dziedātāja no Lībekas Martina Dēringa, Erevānā dzīvojušais slavenais krievu altists Maksims Novikovs, viens no atzītākajiem Latvijas kameransambļiem "NYX Trio" un pianists Aleksandrs Kalējs.

Koncertā izskanēs desmit jaundarbu pirmatskaņojumi, improvizācija, kā arī daži jau zināmi opusi. Koncerta ievadā skanēs "Viator Dei (Dieva ceļinieks) altam un klavierēm, pieminot 25. marta Komunistiskā genocīda upurus un tikko mūžībā devušos leģendāro kolēģi, ērģelnieku Tālivaldi Deksni. Vakara gaitā būs dzirdami madrigāli, latīņamerikāņu dejas, otrais cikls par gadalaiku tēmu, veltījumi režisoram un kinoforuma "Arsenāls" dibinātājam Augustam Sukutam, komponistiem Fransisam Pulenkam, Mišelam Legrānam, Ādolfam Skultem, simbolisma gleznotāja Rūdolfa Pērles un ceļojumu iespaidā radīti darbi, u.c.

Aivars Kalējs (1951) ir starptautiski atzīts latviešu komponists, viens no izcilākajiem Latvijas koncertērģelniekiem, iejūtīgs skatuves partneris un pianists. Savas daiļrades laikā Aivars Kalējs aptvēris daudzus mūzikas žanrus, kopumā uzrakstot vairāk par 100 opusiem solo balsīm, korim, orķestrim, ērģelēm, klavierēm un kameransambļiem.

Biļetes nopērkamas pirms koncerta Melngalvju namā un Rīgas Doma kasēs.