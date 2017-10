Koncertā, kas notika Ņujorkas zālē "Hammerstein Ballroom", Mensons, izpildot dueta "Eurythmics" dziesmas "Sweet Dreams" kaverversiju, sāka rāpties augšā pa skatuves dekorāciju – divām milzu pistolēm, kad tā sabruka un uzkrita viņam virsū. Koncerts tika pārtraukts, bet Mensons aizvests uz slimnīcu.

Aculiecinieks medijam apgalvo, ka Mensons uz skatuves gulējis aptuveni 15 minūtes, līdz viņu uz nestuvēm nogādāja prom. "Viņš bija diezgan mierīgs, it kā būtu bezsamaņā," BBC atklāj koncerta apmeklētājs Entonijs Biskardi.

First picture of Marilyn Manson on his way to the hospital. pic.twitter.com/wBHMmKUJsC

— Pop Crave (@PopCrave) October 1, 2017