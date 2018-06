Mēs sapīpējām ar Bahu. Evijas Vēberes, 'Ezeru' un 'Spāres' koncerta apskats

Foto: Publicitātes foto

Literatūrā meklējot jaunas domas par to, kā iespējams uztvert mākslu, ne vienmēr ir tā, ka jauniegūtās atziņas uzreiz iespējams iemiesot vai pamanīt savā mākslas uztveres pieredzē. Atbildes uz mūžīgo jautājumu, kā vārdos aprakstīt to, ko es dzirdu mūzikā, nereti viena otru izslēdz un liek apšaubīt to, kā es uztveru mākslu, vai vismaz liek pieļaut, ka ir citi veidi, kā noklausīties koncertu un par to uzrakstīt tekstu. Pat ja tie sākotnēji izskatās pēc tīras intelektuālas rotaļas, kurai nav vai nevarētu būt tieša sakara ar mākslas uztveršanu un baudīšanu.