Repera Gata Irbes projekts Mesa publicējis jaunu singlu "Visu no jauna" un tā videoklipu, kurā galvenajās lomās nofilmējušies pazīstamie latviešu aktieri Rēzija Kalniņa un Egons Dombrovskis.

"Mūsdienās lielākā daļa cilvēku dzīvo samērā pārtikušu dzīvi. Komplektā ar laika trūkumu tam visam diemžēl nāk līdz skumji blakusefekti attiecībā uz sadzīvi – vai tās būtu lietas vai attiecības – cilvēki ne vienmēr, ja kaut kas sabojājas, cenšas to labot. Visdrīzāk tas, kas ir labojams, bieži vien tiek izmests un tā vietu ieņem jau kaut kas jauns. Dziesma "Visu no jauna" ir kā ceļojums no strīda līdz izlīgšanai, liekot uzsvaru tieši uz piekāpšanās un izlīguma nozīmi," tā par singlu teic Gatis Irbe.

Klipa režisore ir Dace Pūce, operators un montāžas autors ir Ritvars Bluka. Dziesmas mūzikas autors ir Rūdolfs Budze.

Jau ziņots, ka 20. decembrī Mesa kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri (LSO) uzstāsies "Arēnā Rīga".