Igaunijas pilsētā Tartu , uz bijušā Rādi skrejceļa 2019. gada 18. jūlijā uzstāsies viena no pasaules ietekmīgākajām rokgrupām – " Metallica ", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "Live Nation".

Vienīgais Baltijas šovs notiks koncertturnejas "WorldWired Tour" ietvaros. Koncerta īpašie viesi būs zviedru kolektīvs "Ghost" un norvēģu grupa "Bokassa". Iespaidīgā skatuve būs izvietota aiz Igaunijas Nacionālā muzeja jaunā ēku kompleksa.

Biļešu pārdošana sāksies piektdien, 28. septembrī pulksten 10.00, vienlaikus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Tās būs nopērkamas "Biļešu serviss" kasēs. Pārdošanā būs stāvvietu biļetes – 69 eiro, biļetes "Golden Circle" fanu zonā – 99 eiro un dažādi VIP biļešu komplekti.

"Metallica" koncerttūre "WorldWired Tour" aizsākās 2016. gadā, neilgi pēc kolektīva desmitā studijas albuma "Hardwired...To Self-Destruct" iznākšanas. Šajā turnejā mūziķi jau paguvuši apmeklēt virkni Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas, kā arī Āzijas un Eiropas valstu. Tikai Eiropā vien grupas koncertus apmeklējuši ap 650 000 cilvēku, turklāt slēgto koncertplatību apmeklētības rekords ticis pārspēts veselas 29 reizes.

Grupas bundzinieks Larss Ulrihs (Lars Ulrich) par šo pieredzi saka: "Grupa šobrīd izbauda savu spēku vairāk nekā jebkad. Ir sajūta, ka ļaudīm "Metallica" joprojām ir tikpat svarīga kā agrāk, kaut mēs paši bijām mazliet pārstājuši tam ticēt! Jaunā koncerttūre parādīja, cik atsaucīga ir publika pret jauno albumu un dzīvajiem koncertiem, kā arī visu to labo enerģiju, kas "Metallica" tiek dāvāta tagad."

Vasarā "Metallica" atgriezīsies Eiropā – un šoreiz ar vēl vērienīgāku šovu, kas paredzēts izrādīšanai zem klajas debess. Igaunijā grupa uzstāsies Tartu, Rādi lidlaukā, kas pēc Otrā pasaules kara bija viens no lielākajiem militārajiem lidlaukiem Austrumeiropā un kurā bāzējās arī smagais aviācijas bumbvedēju pulks. Skatuve būs ar skatu pret skrejceļu, un tā atradīsies aiz jaunās Igaunijas Nacionālā muzeja (Eesti Rahva Muuseum) ēkas, kas tika atvērta 2016. gadā.

Koncerta rīkotāja "Live Nation Baltics" galvenā aģente Eva Palma (Eva Palm) ir pārliecināta, ka Rādi lidlauks ir ideāli piemērots smagā metāla grupas lielkoncertam zem klajas debess vasaras vidū. "Plānojot "Metallica" koncertu, radās iecere to sarīkot publikai jaunā vietā, kas spētu piesaistīt papildu interesi – tostarp ar savu vēsturi. "Metallica" kļūs par pirmo šāda kalibra grupu, kas muzicēs uz Rādi lidlauka skrejceļa. Šāda mēroga šovs prasa mēnešiem ilgu gatavošanos. Kolektīva pārstāvji bija ieradušies jau pavasarī, lai iepazītos ar Rādi lidlauku, un bija ļoti apmierināti ar redzēto. Esmu pārliecināta, ka nākamās vasaras šovs šajā unikālajā vietā kļūs par neaizmirstamu piedzīvojumu kā pašiem mūziķiem, tā arī viņu neskaitāmajiem faniem no dažādām valstīm. Kā atklājuši grupas menedžeri, 2006. gadā notikušais "Metallica" koncerts Tallinas Dziesmu svētku estrādē kļuva par vienu no vērienīgākajām solouzstāšanās reizēm visā kolektīva muzikālās karjeras vēsturē. Nu ir pienākusi kārta Tartu!" saka Eva Palma.

Igaunijā 18. jūlijā skanēs gan kompozīcijas no grupas Metallica jaunā albuma, gan arī jau labi zināmi hiti, kuru vidū būs arī "Enter Sandman", "Master of Puppets", "Sad But True", "Nothing Else Matters", "Seek & Destroy", "One" un daudzi citi.

Katra "Biļešu serviss" kasēs iegādātā biļete ietvers arī "Metallica" albuma "Hardwired…To Self-Destruct" standartversijas digitālu vai fizisku eksemplāru. Papildu informācija par to, kā iegūt albumu, iegādāto biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā. Izvēloties albuma fizisko kopiju, papildus būs jāsedz tā sūtīšanas izmaksas.

Visās biļetēs būs iekļauta iespēja par brīvu lejupielādēt šova mp3 ierakstu, kuru būs miksējusi un veidojusi albuma "Hardwired...To Self-Destruct" komanda. Šova pilnu ierakstu bez maksas varēsit lejupielādēt, noskenējot uz koncerta biļetes esošo svītrkodu vai ievadot tā numuru vietnē LiveMetallica.com/scan.

Koncerta rīkotāji uzsver, ka pasākumā būs aizliegts ievest bērnus, kuri jaunāki par trim gadiem. Ieteicamais minimālais vecums ir 6+.

Smagā metāla grupu "Metallica" 1981. gadā dibinājuši bundzinieks Larss Ulrihs (Lars Ulrich) un ģitārists un vokālists Džeimss Hetfīlds (James Hetfield), un tā kļuvusi par vienu no visietekmīgākajām un komerciāli veiksmīgākajām grupām rokmūzikas vēsturē. Metallica pārdevusi 110 miljonus disku visā pasaulē un muzicējusi miljoniem fanu visos septiņos kontinentos. Vairāki no tās ierakstītajiem albumiem ieguvuši multiplatīna statusu, to vidū arī 1991. gadā iznākušais "Metallica" (saukts arī par "Melno albumu" – "The Black Album"). "Metallica" arī saņēmusi virkni nozīmīgu mūzikas balvu, toskait deviņas Grammy balvas un vairākas MTV mūzikas video balvas. Grupa 2009. gadā uzņemta Rokenrola slavas zālē.