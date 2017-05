27. maijā mūžībā aizgājis ameriķāņu kantrī un blūza mūzikas leģenda Gregs Olmens (Gregg Allman), viens no grupas "The Allman Brothers Band" dibinātājiem, raksta ārvalstu prese.

Kā teikts oficiālajā paziņojumā, Olmens nomiris 69 gadu vecumā savā mājā Savannā, Džordžijā. Mūziķim beidzamajos gados bijušas daudzas veselības problēmas. "Esmu zaudējis mīļu draugu un pasaule ir zaudējusi izcilu mūzikas pionieri," raksta Olmena ilggadējais menedžeris un tuvs draugs Maikls Līmans (Michael Lehman).

Gregs Olmens kopā ar savu brāli Dveinu (Duane Allman), ģitāristu Dikiju Betsu (Dickey Betts) un bundzinieku Baču Traksu (Butch Trucks) 1969. gadā radīja vienu no 70. gadu ievērojamākajām ASV dienvidu štatu grupām, jaucot robežas starp kantrī, blūzu, džezu un rokmūziku un radot tā saucamo Dienvidu rokmūzikas vilni. Tāpat "The Allman Brothers Band" tika uzskatīta par vienu no labākajām koncertgrupām.

1971. gadā motocikla avārijā gāja bojā Dveins Olmens un Gregs pārņēma vadību grupā. Viņa instruments bija "Hammond" ērģeles, viņš grupa dziedāja un ir autors vairākām grupas populārākajām dziesmām, kā "Midnight Rider", "Wasted Words", "Melissa", "Whipping Post" un citām.

Grupa izjuka 70. gadu beigās, tomēr Grega Olmena karjera turpinājās, viņš gan spēlēja kopā ar citām grupām, uzstājās kā solomākslinieks.

1995. gadā "The Allman Brothers" tika uzņemta Rokenrola slavas zālē.

70. gados Gregs Olmens īsu brīdi bija precējies ar dziedātāju Šēru.