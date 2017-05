52 gadu vecumā mūžībā aizgājis 90. gadu Sietlas rokgrupas "Soungarden" līderis un vēlākais "Audioslave" izveidotājs Kriss Kornels (Chris Cornell), raksta ārvalstu prese.

Kā aģentūrai "Associated Press" pazinojis mūziķa pārstāvis Braiens Bamberijs, Kornels nomiris trešdienas naktī, Detroitā. Bamberijs pauž, ka nāve bijusi "pēkšņa un negaidīta". Liels šoks tas bijis Kornela sievai un ģimenei. Kā teikts paziņojumā, nāves iemesls vēl tiks noskaidrots un ģimene lūdz ievērot privātumu.

Kornels ar grupu "Soundgarden" atradās turnejā un ceturtdienas, 18. maija, vakarā bija jāuzstājas festivālā "Rock the Range" ASV. Savukārt iepriekšējā vakarā grupa uzstājās Detroitas "Fox Theatre".

Kriss Kornels (1964 – 2017) un viņa grupa "Soundgarden" ir vieni no Sietlas grunge lielā četrinieka līdzās grupām "Nirvana", "Pearl Jam" un "Alice in Chains". Turklāt pirmā no visām, kas jau 1988. gadā parakstīja līgumu ar lielo izdevniecību "A&M", tādējādi aizsākot grunge popularitātes vilni, kas kulmināciju piedzīvoja 90. gadu sākumā. 90. gadu sākumā īsu brīdi Sietlā darbojās Kornela un viņa domubiedru izveidotā supergrupa "Temple of the Dog", kurā kā viesvokālists piedalījās arī Edijs Veders no grupas "Pearl Jam".

2001. gadā Kriss Kornels kopā ar bijušajiem grupas "Rage Against The Machine" dalībniekiem izveidoja grupu "Audioslave", arīdzan gūstot lielus panākumus un rokmūzikas cienītāju atzinību.

Kornels, kurš novērtēts kā viens no labākajiem vokālistiem rokmūzikā un slavens ar savu četru oktāvu balsi, ierakstījis arī četrus soloalbumus. Plašai publikai zināma viņa dziesma "You Know My Name", kas ir galvenā tēma 2006. gada Džeimsa Bonda filmai "Casino Royale".