Britu rokgrupas "The Smiths" bijušais solists Stīvens Patriks Morisejs apgalvo, ka Romā viņu uz pusstundu aizturējis un "terorizējis" policists, cilvēku pilnā ielā draudot viņam ar ieroci, raksta Lielbritānijas medijs "The Guardian".

Morisejs, kurš uz Itālijas galvaspilsētu bija devies, lai ierakstītu albumu, atklāj, ka policists kliedzis viņam sejā, kamēr to vērojuši vairāk nekā 100 cilvēki. Mūziķa brāļadēls, fotogrāfs Sems Estijs Rainers (Sam Esty Rayner), kurš bieži iemūžina Moriseja gaitas, publicējis policista fotogrāfiju savā "Facebook" profilā, kā arī "sūdzību vēstuli".

"Fotogrāfijā redzamais policists 35 minūtes terorizēja Moriseju, pieprasot "dokumentus". Morisejam dokomentu nebija," raksta Reiners. Paziņojumā arīdzan rakstīts, ka Morisejs policistu apsūdz "apzinātā teroraktā". "Es pieļauju, ka viņš mani atpazina un vēlējās nobiedēt. Es nepadevos, lai gan man šķita, ka viņš mani nošaus," sacījis Morisejs.

Morisejs jau iepriekš kritizējis likumsargus. 2015. gadā viņš apgalvoja, ka policists Sanfrancisko lidostā drošības pārbaudes laikā viņu "seksuāli aizskāris".

Reiners Moriseja vārdu autentiskumu apstiprinājis izdevumam "The Rolling Stone", kas sazinājās arī ar Romas policijas departamentu, taču komentāru par notikušo nesaņēma.

Tikmēr viens no Moriseja bērnības draugiem Džeimss Meikers (James Maker) nokritizējis biogrāfisko filmu par dziedātāja jaunības gadiem, veltot tai tādus izteicienus kā "liekulīga" un "aizvainojoša", raksta "NME". "Tā nav biogrāfiska filma, bet gan vēsturiska fikcija", saka Meikers, piebilstot, ka tā attēlo Moriseju kā "autisku radījumu", kurš bija fiziski jāpiespiež, lai kļūtu par mūziķi.

Filmas "The England Is Mine" reklāmas rullītis tika publicēts pagājušonedēļ. Apvienotajā Karalistē to sāks demonstrēt 4. augustā.