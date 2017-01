Kā atgādina portāls, Austra Pumpure 1988. gada sākumā bija viena no latviešu Trešās atmodas "dziesmotās revolūcijas" iedvesmotājām. No 1995.gada arī Liepājas aktrišu folkloras kopas "Atštaukas" un kultūrvēsturisko vietu kopēju "Optimistu pulks" dalībniece. No 1988.gada savā vārda dienā, 5. martā, rīkojusi dziesmotās "Austras dienas."

Viņa bijusi titulu Gada liepājniece un Goda liepājniece ieguvēja, bet 1998. gadā apbalvota ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Austra Pumpure iekļauta laikraksta "Kurzemes Vārds" veidotajā izlasē "20.gadsimta izcilākie Liepājas skatuves mākslinieki". Austras Pumpures vārds iegravēts arī Latvijas estrādes mūziķu Slavas alejā Zivju ielā, Liepājā.

Portāls "irliepaja.lv" atgādina, ka viņa pulcējusi ap sevi dziedāt un spēlēt gribošos "Austras bērnus." 2012.gadā par sabiedrisko darbu un mūzikas popularizēšanu saņēmusi Lielo Mūzikas balvu.

Par Austru Pumpuri sarakstītas vairākas grāmatas.