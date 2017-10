Pirmdien, 2. oktobrī, 66 gadu vecumā mūžībā devies rokmūziķis, grupas "Tom Petty and the Heartbreakers" līderis Toms Petijs, raksta ārvalstu prese.

Leģendārais mūziķis tika atrasts naktī uz pirmdienu bez samaņas savā Malibu mājā un nogādāts to UCLA Santamonikas slimnīcā. Petijam bija pilnībā apstājusies sirdsdarbība. Lai gan slimnīcā viņš tika pieslēgts pie mākslīgi dzīvību uzturošām ierīcēm, sirds un smadzeņu darbību nav izdevies atjaunot.

Toms Petijs pagājušajā nedēļā noslēdza vērienīgu koncertturneju, kuras pēdējais koncerts notika Losandželosā, "Hollywood Bowl" arēnā.

"Tom Petty and the Heartbreakers" jaunākais ieraksts "Hypnotic Eye" iznāca 2014. gadā.

Plašu popularitāti Toms Petijs un viņa grupa "The Heartbreakers" iemantoja 70. gadu otrajā pusē, kad iznāca apvienības zināmākie hiti – "American Girl", "Free Fallin'", "Breakdown" un "Listen to Her Heart". 2002. gadā "Tom Petty and the Heartbreakers" tika uzņemti Rokenrola slavas zālē.

Kopumā grupas karjera ilga 40 gadus un šogad Petijs ar "The Heartbreakers" noslēdza apjomīgo jubilejas turneju, kuras laikā tika nospēlēti 53 koncerti, no tiem pēdējais pagājušajā pirmdienā, 25. septembrī, Losandželosā, ASV.

Pagājušā gada decembrī Toms Petijs mūzikas medijam "Rolling Stone" bija teicis, ka šī ir pēdējā grupas kopīgā turneja. Viņš pauda, ka visticamāk viņš turpinās muzicēt kopā ar "The Heartbreakers", tomēr maz ticams, ka vēl kādreiz dosies tik apjomīgā turnejā.

"Mēs visi esam sešdesmitgadnieki. Man ir mazmeita, kuru es vēlos redzēt cik bieži vien iespējams. Nevēlos savu dzīvi vairs pavadīt ceļā. Šajā turnejā esmu prom no mājām četrus mēnešus. Ar mazu bērnu tas ir ļoti ilgs laiks," intervijā teica mūziķis.

Toms Petijs kopā ar "The Heartbreakers" izdevis 13 albumus, kā arī trīs albumus kā solomākslinieks. Viņš bijis arī 80. gadu supergrupas "The Traveling Wilburys" dalībnieks, spēlējot kopā ar Bobu Dilanu, Džordžu Harisonu, Roju Orbinosu un Džefu Linnu.