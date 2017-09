23. septembrī 68 gadu vecumā mūžībā devies soulmūzikas dziedātājs, kādreizējais Džeimsa Brauna atdarinātājs un viens no spilgtākajiem "Positivus" festivāla desmitās jubilejas viesiem – Čarlzs Bredlijs.

Kā vēsta mūzikas medijs "Pitchfork", Bredliju pieveicis ļaundabīgs audzējs, kas tika atklāts pirms nepilna gada. Neskatoties uz slimību, dziedātājs koncertēja un šogad devās sava trešā albuma "Changes" popularizēšanas turnejā. Tomēr, kad veselības pasliktināšanās dēļ bija jāatceļ vairāki koncerti, Bredlijs faniem paziņoja, ka viņš cīnīsies, kā jau iepriekš ir to darījis ar dažādām dzīves nebūšanām.

Čarlza Bredlija mūziķa karjera bija īpaša. Viņš tikpat labi varēja būt fanka un soulmūzikas klasiķis, vecas skolas pērle un Džeimsa Brauna laikabiedrs, bet patiesībā dzīves nesaudzētais vīrs bija teju debitants.

Dzimis Bruklinas strādnieku ģimenē, visu mūžu viņš bija strādājis gadījuma darbus, arī dzīvojis uz ielas, līdz 90. gadu otrajā pusē sācis uzstāties kā fanka un soula karaļa Džeimsa Brauna atdarinātājs Ņujorkas klubā "Black Velvet". Tur 2002. gadā viņu pamanīja Gabriels Rots, viens no izdevniecības "Daptone Records" dibinātājiem, kurš uzaicināja mūziķi uz mēģinājumu un vēlāk arī parakstīja līgumu par ierakstu izdošanu. Tā sākās Bredlija ceļš uz panākumiem, stāsts par viņa paša individuālo talantu.

Bredlija pirmais albums "No Time For Dreaming" iznāca 2011. gadā, kad dziedātājam bija 62 gadi. 2012. gadā mūzikas konferencē SXSW pirmizrādi piedzīvoja uzņemta dokumentālā filma par fenomenālo mūziķi "Soul of America".

2016. gada vasarā Čarlzs Bredlijs bija viens no 10. "Positivus" festivāla īpašajiem viesiem.