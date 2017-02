Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA) no 24. februāra līdz 3. martam norisināsies Trešais mūsdienu mūzikas festivāls "deciBels", kas dos iespēju ieskatīties mūsdienu mūzikas aktivitātēs akadēmijā, portālu "Delfi" informē JVLMA pārstāvji.

Kā uzsver akadēmijas pārstāvji, festivāla mērķis ir vienlaikus parādīt to, kas notiek akadēmijas ikdienā un vienlaikus "sapurināt" studentus jauniem, rosinošiem ceļojumiem mūsdienu mūzikas jomā, savedot kopā topošos komponistus, instrumentālistus, vokālistus, džeza un etnomūziķus, skaņu režisorus. Ar mūsdienu mūziku tiek saprasts visdažādākais žanru loks, ne tikai mūsdienu akadēmiskā mūzika.

Šogad festivāls vēl vairāk aktivizējis tā starptautisko aktivitāti, dalībai festivālā uzaicinot austriešu jaunās mūzikas ansambli "Names" un komponistu Karlheincu Eslu (Karlheinz Essl,1960).

Festivāla atklāšanas koncerts "Blurred", kas izskanēs 24. februārī plkst. 19.00 JVLMA Lielajā zālē būs veltīts elektroakustiskajai mūzikai. Viens no tā akcentiem ir festivāla viesa, austriešu komponista Karlheinca Esla piedalīšanās savu skaņdarbu atskaņojumos, pārvaldot dzīvā laika elektronikas procesus. Viņa darba izpildījumos piedalīsies jau augstu novērtētie akadēmijas studenti Guntars Freibergs (vibrafons), Egija Veldre (flauta), Sarma Gabrēna (čells) un Dainis Tenis (klavieres). Vīnes mūzikas un tēlotājmākslas universitātes elektroakustiskās mūzikas profesors Karlheincs Esls savā darbībā ir izgājis ārpus tipiskajiem elektroniskās mūzikas komponista rāmjiem – viņš ir gan atskaņotājmākslinieks, gan improvizētājs, bieži strādājot ar elektronisko skaņu radīšanu reālajā laikā. Saskaroties ar viņa plašo darbības spektru, esam liecinieki pretēju spēku mijiedarbībai, kura kļūst par pamatu simbiozei starp formalizētu struktūru un nejaušību, konkrēto un abstrakto, komponistu un improvizētāju, cilvēku un mašīnu.

Pirmatskaņojumus piedzīvos arī Annas Ķirses un Rolanda Kronlaka akusmātiskie skaņdarbi, kā arī Lindas Leimanes jaundarbs saksofonam un elektronikai, kurā saksofonu partiju atskaņos Arvīds Kazlausks.

25. februārī plkst. 19.00 JVLMA Lielajā zālē izskanēs sitaminstumentu mūzikas koncerts "Waves 2". Šobrīd akadēmijā studējošie sitaminstrumentālisti kopā ar saviem pedagogiem Edgaru Saksonu un Rihardu Zaļupi izspēlēs efektīgu programmu – klausītāji tajā tiks iepazīstināti ar daudziem sitaminstrumentiem, to krāsām un muzikāli aizvedīs no mežonīgās Āfrikas līdz aukstajai, skarbajai Antarktīdai. Programmā būs gan solo numuri, gan ansambļu spēle. Šis koncerts būs īpašs arī ar to, ka tiks pirmatskaņoti JVLMA studenšu Evijas Skuķes un Oļesjas Kozlovskas jaundarbi sitaminstrumentu ansamblim, kas Latvijas mūzikas dzīvē ir ļoti liels retums.

Kā ierasts "deciBelā" nozīmīga vieta atvēlēta jauno komponistu daiļradei, katrā festivāla programmā būs dzirdamas jauno komponistu kompozīcijas, taču viens no koncertiem, "Asni", 27. februārī plkst. 19.00 JVLMA Lielajā zālē, tiks veltīts tikai jauno autoru darbiem. Iestrādes šim projektam tika veiktas Madonas Jauno latviešu mūzikas dienu kompozīcijas meistarklašu ietvaros, kurā mūzikas vidusskolu audzēkņi un JVLMA studenti komponēja skaņdarbus dažādām instrumentu kombinācijām no konkrēta sastāva: oboja, klarnete, saksofons, alts, kontrabass un marimba. Daži no skaņdarbiem kopš vasaras ir vēl vairāk izstrādāti, "nopulēti", lai tiktu piedāvāti "deciBela" publikai. Jaunu darbu šim koncertam komponē pagājušajā festivālā labi iepazītais Armands Aleksandravičus.

Īpašs notikums šajā festivālā būs Zalcburgas "Mozarteum" universitātes jaunās mūzikas ansambļa "Names" viesošanās 1. martā plkst. 19.00 JVLMA Lielajā zālē. Blakus austriešu komponistu darbiem tajā izskanēs arī mūsu studenšu Annas Ķirses un Agitas Reķes darbi. Austriešu ansambļa viesošanās ir iecerēta kā pirmais posms austriešu un latviešu komponistu mūzikas programmu apmaiņai starp JVLMA un "Mozarteum" universitāti.

Pirmajos divos "deciBels" festivālos viens no apmeklētākajiem un publikas iemīļotākajiem koncertiem, bija džeza un etnomuzikoloģijas studentu sadarbības projekts "Etno + Jazz". Patiesībā, tieši šis projekts ir kļuvis par tādu kā festivāla atpazīšanas zīmi, jo šo programmu atskaņojumi neaprobežojas tikai ar "deciBelu", tās tikušas spēlētas arī citos festivālos un koncertos. Uz trešo piegājienu tautas un džeza mūzikas elementu savienošanai klausītāji ir aicināti 2. martā plkst. 19:00 JVLMA Lielajā zālē koncertā "Etno+Jazz vol.3".

Koncerts "Atbalss" 3. martā plkst. 18.00 JVLMA Akmens zālē kļūs par festivāla izskaņu. Šajā programmā fokusēta mūzika balsīm un elektronikai. Skaņdarbus dziedās Laima Lediņa, Lauma Malnace un Dārta Treija.

Festivāla ietvaros notiks arī Karlheinca Esla un Zalcburgas "Mozarteum" universitātes profesora Ahima Bornhofta lekcijas un meistarklases.

Biļetes uz festivāla koncertiem nopērkamas iepriekšpārdošanā "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā vai stundu pirms koncerta norises vietā.