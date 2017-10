Ikgadējais pašmāju mūzikas un mākslas festivāls "Bildes" šogad notiks no 5. līdz 25. novembrim. Kopumā būs iespēja apmeklēt deviņus koncertus, kas norisināsies četrās Rīgas vietās – Kongresu namā, mūzikas namā "Daile", Spīķeru koncertzālē un mūzikas klubā "Kaļķu vārti", portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Festivāla ietvaros būs arī iespēja apskatīt tradicionālo "Bilžu" mākslas izstādi, kurai šogad dots nosaukums "Instrumenti. Pārvērtības". No 10. līdz 22. oktobrim tā būs skatāma t/c "Spice", savukārt 24. un 25. novembrī – Kongresu nama foajē.

Šī būs jau 32. reize, kad festivāls pulcēs kopā visdažādāko žanru un vecumu mūziķus, lai svinētu Latvijas mūzikas pagātni, tagadni un arī nākotni.

Festivāls sāksies 5. novembrī pulksten 17.00 ar koncertu "Ielūdz "Bilžu" mūziķi un viņu bērni", kas notiks klubā "Kaļķu vārti" (Kaļķu ielā 11a), un ko vadīs Arnis Miltiņš un Ira Krauja-Dūduma. Uz skatuves kāps Elīna Līce ar dēliem, Helma Elvīra un Mārtiņš Križevici, Andrievs un Armands Alkšņi, Lauris, Krišjānis un Egons Valteri, Rūta Dūduma un Ira Krauja-Dūduma, Daniels, Artis un Indris Orubi, Adrija Silva un Adrians Kukuvasi, Pūpolu ģimene, Īļu ģimene, Stengrēvicu ģimene, Kaukuļu ģimene, Miltiņu ģimene un Zane Gudrā, Riekstiņu ģimene, Sandra Bula, Āris Ziemelis un "Tamburīns" u.c.

7. novembrī pulksten 19.00 turpat notiks folkkoncerts, ko vadīs Egons Pičners. Uzstāsies Ieva Akuratere, Uldis Kākulis, Anta Eņģele, Jānis Jansons, Ēriks Loks, Uldis un Matīss Ozoli, Egons Pičners, Haralds Sīmanis, Laine Ligere-Stengrēvica, "Brāļi Ziemeļi" un Sandra Bula, Agita Kaužēna, Vincents un Rihards Kūkoji, Valdis Ābols, Inta Pauļuka, Valdis Atāls, Miltiņu ģimene, Gatis Vanags u.c.

8. novembrī pulksten 19.00 arīdzan klubā "Kaļķu vārti" notiks jauno dziesminieku koncerts, ko vadīs Lauris Valters. Tajā uzstāsies Kārlis Kazāks, Lauris Valters, Mikus Frišfelds, Mārtiņš Križevics, Gatis Zotovs, Mikus Straume, Edgars Rakovskis, Matīss Skrebelis, Anita Zambare un Helvijs Kārkliņš, Henrijs Mucenieks, Dārta Legzdiņa, Madara Murņikova, Enriko Plivics, Renārs Veličko, Guna Pūcīte, Laura Lo, Jānis Irbe u.c.

Festivāla koncerti turpināsies 9. un 10. novembrī, kad "Bildes" uz divām dienām iemājos Spīķeru koncertzālē (Maskavas ielā 4/1), un abus vakarus pulksten 19.00 piedāvās festivālā sevi jau pieteikušo grupu un radošo personību kopprojektu koncertus. 9. novembrī koncertu vadīs Mikus Frišfelds, un tajā uzstāsies "Kumosiņš" un Dailes teātra aktrise Aija Dzērve, Patrisha, "B Optimist" un žurnālists Ansis Bogustovs, "Moderans", "Marlēna" un "Chaula TV" programmu vadītājs Ēriks Saksons, "Iron Wings" kopā ar laikraksta "Latvijas Avīze" žurnālisti un grupas "Dzelzs vilks" menedžeri Aiju Kaukuli, "Piparmētra" un Dailes teātra aktieris Kristaps Rasims u.c.

Savukārt 10. novembrī koncerta vadītāji būs Laima Miltiņa un Mārtiņš Križevics un tajā uzstāsies "Bekars" un Latvijas Nacionālās bibliotēkas runas vīrs Augusts Zilberts, "Jauda" un Latvijas Radio 2 programmu vadītāja un LTV raidījuma "Latvijas sirds dziesma" vadītāja Velga Vītola, "Ad Libitum" un aktrise un runas pedagoģe Zane Daudziņa, Arnis Slobožaņins, "Sub Scriptum" un LNT ētera personība Ēriks Palkavnieks, "Sudden Lights" un Dailes teātra aktrise un "Radio SWH" programmu vadītāja Ieva Florence, Annemarija Moiseja un Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš Egliens u.c.

14. novembrī "Bildes" pārcelsies uz mūzikas namu "Daile", Krišjāņa Barona ielā 31, kur plkst. 19.00 norisināsies blūza koncerts. To vadīs Jānis Bukums un muzikāli publiku priecēs "Big Eye Bee", Ainars Pūpols un "π Blues", Jānis Vanadziņš, "The Blues Gang", "Vocada", "Lavrix Blues Band", Ieva Kākule un "B.B.Max Band", "RMO Trio", Vjačeslavs Mitrohins, Ieva Sutugova, "Exile in Brussels", "Rahu the Fool" u.c.

Novembra pēdējā nedēļas nogalē, kā jau ierasts, festivāls iemājos Rīgas Kongresu namā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5. Tur 24. novembrī pulksten 19.00 notiks parasti vislielākos pārsteigumus sagādājošais jauno grupu un "Bilžu" veterānu kopprojektu koncerts, ko tradicionāli vadīs Andris Freidenfelds un kurā uz skatuves kāps "Spole" un Valdis Rundzāns, "Mēnessputni" un Guntars Mucenieks, "Nando" un Nils Īle, "Četri vienā", "R 45.vsk.", "The Creek" un Gundars Rullis, "NorMoon" un Normunds Jakušonoks, "Strapon", "Cryin' White" un URBIX, "Flying Bra" un Katrīna Tatarinova, "Fools on Parade", Madara Dzintara, "Audru" un Edgars Šubrovskis, "Matek", "Raiņa iela 11", "Refleksija", "The Missing", "Careless Afterlife" u.c.

Savukārt 25. novembrī pulksten 12.00 notiks koncerts bērniem, kas jau 25 gadus ir festivāla neatņemama sastāvdaļa un ko vadīs Igeta Gaiķe. Koncertā uzstāsies "Knīpas un knauķi", "Podziņas", "Dzeguzīte", "Tev un man", "Tu un es", "Vējā", "Tri O", Nila Īles mūzikas studija, "Poppy" un "Momo", "Kolibri", Gata Evelona mežradznieku ansamblis, Ādažu mākslas un mūzikas skolas 2. deju klases "Ādažu taurenīši" u.c.

Tās pašas dienas vakarā pulksten 18.00 startēs tradicionālais "Bilžu" veterānu koncerts, ko vadīs Varis Vētra. Tajā dalību apstiprinājuši: "Stiprās sievas" un Marhils, "Dzidriņas megasistēma", r/a "Zvani", "Nav miera laukos", Armands Alksnis un draugi: Laura Teivāne, Jānis Bukums un "Suitu dūdenieki", Varis Vētra, Aija Vītoliņa, Aivars Hermanis un Ēriks Upenieks, Akustisko ģitāru trio "AG 3o", "Ducele", Lolita Novikova, Einārs Vītols, Jauno Jāņu orķestris, Viktors Lapčenoks, Ira Krauja-Dūduma, Uģis Roze un "Inversija", Daiga Petkēviča, "Pērkons" u.c.

Festivāla apmeklētājiemlūgums ņemt vērā, ka koncertu mākslinieku sarakstos iespējamas nelielas izmaiņas.

Biļetes uz visiem festivāla koncertiem nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.