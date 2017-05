Beilijs muzikālās gaitas sācis 1984. gadā, kad, dažādu nakts darbu nomocīts, kā vokālists izmēģināja spēkus Lielbritānijas glam rock grupā "Child's Play" un pieņēma savu pseidonīmu (mūziķa īstais vārds ir Beilijs Aleksandrs Kuks). Tālākās muzikālās aktivitātes turpinājās grupā "Wolfsbane" un septiņu gadu garumā viņš bija tās līderis un vokālists. 1988. gadā par grupu interesi izrādīja slavenais producents Riks Rubins un pēc līguma noslēgšanas ar viņa ierakstu kompāniju "Def American Rec.", klajā nāca pirmais "Wolfsbane" albums "Live Fast, Die Fast". 1990. gadā "Iron Maiden" Lielbritānijas koncertturnejā "Wolfsbane" bija iesildošā grupa. Pirmais albums tika pārdots 25 tūkstošu tirāžā, grupa tika dēvēta par britu rokenrola nākotni, taču producents bija gaidījis ko vairāk un novērsās no jaunajiem censoņiem. Kopš tā laika "Wolfsbane" joprojām koncertē, neņemot vērā vairākas ilgas klusuma pauzes un ziņas par apvienības izjukšanu.

1993. gada februārī viens no labākajiem vokālistiem rokmūzikas vēsturē, Brūss Dikinsons, sensacionāli paziņoja par savu aiziešanu no grupas "Iron Maiden". Pēc dažām nedēļām ar piedāvājumu ieņemt vakanto vokālista vietu grupā pie Bleiza vērsās tās līderis Stīvs Hariss. Pēc smagas iekšējas cīņas par uzticību savai grupai un pārdomām par tās nākotnes perspektīvām, Bleizs nolēma piekrist.

Ar "Iron Maiden" tika ierakstīti divi studijas albumi. Beilijs slaveno grupu pameta, kad pie grupas vokālista pienākumiem 1999. gadā atgriezās Brūss Dikinsons. Uzreiz pēc šiem notikumiem Bleizs Beilijs nodibināja sava paša vārdā sauktu grupu un izdod kritiķu atzinīgi novērtēto pirmo albumu "Silicon Messiah".

Šis koncerts Bleizam Beilijam būs trešā viesošanās Rīgā, šoreiz – popularizējot savu jaunāko albumu "Endure And Survive".

Koncertu ievadīs pašmāju grupa "Rebel Riot", kas nesen izdevuši jaunu albumu "The Good, The Bad, The Evil".

Koncerta sākums plkst. 21.00, biļešu cena no 6 eiro.