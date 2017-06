Varņu ciematā Lietuvā, skaistā Lūksta ezera krastos no 29. jūnija līdz 1. jūlijam notiks smagās mūzikas un seno tradīciju festivāls "Kilkim Žaibu 2017".

Šogad "Kilkim Žaibu" galvenais viesis būs Norvēģijas black metal superzvaigzne Abbath, kas labāk zināms kā grupas "Immortal" vokālists un līderis (no 1991. līdz 2015. gadam), kas ir viena no pasaules populārākajā black metal apvienībām. Koncerta programmā var sagaidīt dziesmas no Abbath jaunā albuma, un protams, skanēs arī "Immortal" un projekta "I" slavenākās kompozīcijas.



Festivālā uzstāsies arī black metal apvienība pasaulē "Mgła" (Polija), viking metal celmlauži "Månegarm"(Zviedrija), Somijas underground black death metal veterāni "Archgoat", Lietuvas festivālu par sava jaunā albuma prezentācijas vietu izvēlējusies norvēģu avantgarde metal grupa "Vulture Industries"; no Baltijas uzstāsies lietuviešu grupa "Obtest", igauņu grupa "Loits", kas atsākusi muzicēt pēc astoņu gadu pauzes. Gaisīgas pasaules mūzikas noskaņas ieviesīs lietuviešu "Marga Muzika" un baltkrievu "Shaman Jungle".

Piedalīsies arī Latvijas pārstāvji: pagan metal meistari "Skyforger" un folkkopa "Delve", piektdien varēs baudīt Latvijas doom metal līdergrupu "Frailty" un perspektīvos "Velnezers", savukārt sestdien 2016. gada labākā metal albuma atzinību ieguvušos "Pulse of Nebulae". Kopā festivālā dalību ņems vairāk par 35 muzikāliem un seno mākslu kolektīviem no 13 valstīm.

Bez mūzikas notiks seno cīņu klubu paraugdemonstrējumi un ikviens varēs piedalīties senajās spēka un veiklības spēlēs, būs iespējams noīrēt katamarānus un laivas, tirgosies daudzi seno amatu lietpratēji, varēs nobaudīt daudzas lietuviešu mājražotāju alus šķirnes.

Biļetes uz festivālu "Kilkim Žaibu" var iegādāties www.ticketshop.lv. Vienas dienas biļetes varēs iegadāties uz vietas festivālā. Ieeja festivāla teritorijā sāksies no plkst. 12,00, ceturtdien 29. jūnijā.

Uz festivālu un atpakaļ no Rīgas tiks organizēti īpaši tiešie fanu autobusi.