"Arēnā Rīga" svētdien, 18. februārī, ar iespaidīgu 3D šovu uzstāsies elektroniskās mūzikas pionieri – vācu grupa "Kraftwerk", portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "LTips Agency".

Kā uzsver koncerta rīkotāji, nozīmīga šova sastāvdaļa ir augstas izšķirstpējas 3D projektori, kas kompozīcijām nodrošinās īpaši reālistisku vizuālo papildinājumu. Pilnvērtīga trīsdimensiju efekta vērošanai katrs koncerta apmeklētājs saņems īpašas brilles.

Divu stundu garā priekšnesuma laikā izskanēs visi grupas pazīstamākie hiti: "The Man-Machine", "Spacelab", "The Model", "The Robots", "Autobahn", "Computer Love", "Tour de France", "Radioactivity", "Aero Dynamik", "Boing Boom Tschack" u.c.

Pasākuma apmeklētāji tiek aicināti ierasties laikus – "Arēnas Rīga" durvis tiks vērtas pulksten 19.00 un jau pulksten 20.00 sāksies "Kraftwerk" uzstāšanās.

Jautāts par trīsdimensiju projekta rašanās ideju, "Kraftwerk" līdzdibinātājs Ralfs Hiters komentē šādi: "Kāds mums ieminējās, ka pieejams 3D programmnodrošinājums, un mēs nolēmām pamēģināt to. Pirmo reizi mēs izmēģinājām [kā tas darbojas] koncertā Volfsburgā 2009. gadā. Toreiz tās bija trīs koncerta beigu kompozīcijas. Pirms tam gan bija izbrīnīti komentāri: kā jūs iedomājaties to īstenot ar 3D brillēm? To nebūs iespējams noorganizēt! Sāksies jukas un nesapratne! Bet mums izdevās. Mums vienkārši bija jāizdodas."

Kā uzsver koncerta rīkotāji, "Kraftwerk" elektroniskajā mūzikā ir gandrīz tikpat nozīmīgi, kā "Beatles" rokmūzikā un popā. 60.gadu nogalē izveidotais kvartets, kura galvenais radošais spēks ir Diseldorfas konservatorijas absolventi Ralfs Hiters un Florians Šneiders, bija tik ļoti progresīvi savam laikmetam, ka ietekmējuši ārkārtīgi plašu mūsdienu muzikālo žanru amplitūdu no Detroitas tehno līdz hiphopam, no EDM līdz datorizētam sintpopam. "New Order" un Madonna adaptējuši viņu kompozīcijas saviem sempliem, "Coldplay" izmanto "Computer Love" motīvu savam hitam "Talk", bet Deivids Bovijs pat nosauca vienu dziesmu Šneidera vārdā.

Šī ir vērienīgākā "Kraftwerk" koncertturneja kopš 2013. gada un savā ziņā turpina viņu 2017. gada maijā iznākušajā koncertkolekcijā "3-D The Catalogue" dokumentēto. Audio un video materiāli apkopo virkni grupai zīmīgu uzstāšanos muzejos un koncertzālēs laika posmā no 2012. līdz 2016. gadam. Kolekcija pieejama vairākās variācijās: kā četru Blu-ray disks (ar 228 lpp. grāmatu), astoņu CD vai deviņu vinila plašu komplekts. Par šo kolekciju "Krafwerk" šogad saņēma "Grammy" balvu kategorijā Labākais elektroniskās mūzikas albums.

Biļetes uz koncertu nopērkamas visās "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.