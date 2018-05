Koncertzālē " Palladium " nedēļas nogalē, 20. maijā, uzstāsies ekstravagantie brīvdomātāji un huligāni no grupas " Gogol Bordello ". Koncertu iesildīs mūzikas projekts "Mexican Insti-tute of Sound". Koncertu rīko "FBI" un "Positivus Music".

Ik gadu "Gogol Bordello" nospēlē ap diviem simtiem koncertu, no kuriem liela daļa ir pilnībā izpārdoti, tāpat kā grupas iepriekšējā uzstāšanās Rīgā. Šoreiz "Gogol Bordello" atgriezīsies koncertzālē "Palladium", kā allaž piedāvājot karstas dejas, vīna šaltis un pilnu jaunā albuma "Seekers and Finders" dziesmu sarakstu.

Kā raksta "Positivus Music", pasaules ietekmīgākie mediji "Gogol Bordello" ir veltījuši visdažādākos vārdus, no absolūtas sajūsmas līdz pilnīgai neizpratnei. Briti "The Independent" šo jestro kompāniju nosaukuši par "Balkānu – Amerikas "The Pogues"", velkot paralēles ar brīvdomātāja īra Šeina Makgovana grupu, kas savā ziņā iedvesmojusi arī "Gogol Bordello" tapšanu. "The Pichfork" sajūsminās par grupas līderi Jūdženu Hatcu (Eugene Hütz) – Jevgeņiju Nikolajevu, kurš kārtējo reizi iezīmē pankiem tik raksturīgo "mēs pret viņiem" pozīciju, "Wall Street Journal" atzīmē Gogol Bordello talantu un spēju apvienot Austrumeiropas noskaņas ar klasisko pankroku, kas noved pie pašas mežonīgākās uzstāšanās, kādu vien var iedomāties.

Savas muzikālās darbības laikā "Gogol Bordello" ir izdevuši desmit pilnmetrāžas albumu, piedalījušies vairākās augsti novērtētās filmās, kā arī nospēlējuši tūkstošiem koncertu, vienlaikus nepazaudējot tikai sev vien raksturīgo skanējumu un attieksmi.

Savukārt koncerta iesildītājus – "Mexican Institute of Sound" – raksturo meksikāņu smeldze, mariači karstasinīgums un moderns skanējums. Koncerta rīkotāji to sauc par "nedaudz vieglprātīgu mūziku, kas aizrauj un pavedina". "Mexican Institute of Sound" mūzika skanējusi tādos kulta statusu iemantojošos seriālos kā "Californication" un "Ugly Betty", kā arī krimināldrāmā "Pride And Glory/ Lepnums un slava".

Biļetes uz "Gogol Bordello" koncertu koncertzālē "Palladium" 20. maijā var iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā.