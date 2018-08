Ar senās mūzika ansambļa no Francijas "The Beggar's Ensemble" koncertu "Rīgas biržā" 4. augustā sāksies Rīgas vēsturiskās mūzikas un dejas festivāls, portālu "Delfi" informēja Rīgas senās mūzikas centra vadītājs, diriģents Māris Kupčs.

Festivāls dažādās koncertvietās Rīgā norisināsies no 4. augusta līdz 2. septembrim. Tā programmā būs iespēja dzirdēt izcilus senās mūzikas interpretus un grupas – "4 Times Baroque" no Vācijas, jau minēto "The Beggar's Ensemble" no Francijas, "Neymann Ensemble" no Latvijas, baroka kori "Collegium Choro Musici Riga", baroka orķestri "Collegium Musicum Riga" diriģentu Franka-Emanuela Komta (Franck-Emmanuel Comte) un Māra Kupča vadībā, kā arī solistus Hezeru Ņūhausu (Heather Newhouse), Rinaldu Kandalincevu, Ilzi Grēveli, Montu Martinsoni, Maiju Kļaviņu un citus senās mūzikas profesionāļus.

Festivāla mākslinieki ikvienā koncertā muzicē vienīgi ar vēsturisko instrumentu oriģināliem vai to kopijām, īpaši pietuvinoties laikam, kurā mūzika tapusi. Kā uzsver festivāla rīkotāji, šādi tiek "uzburta maģiska atmosfēra un ikvienam ir iespēja izjust baroka un agrīnā klasicisma laikmetu elpu". Koncerti notiks Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā, Rīgas Sv. Pētera baznīcā, Mākslas muzejā "Rīgas Birža" un Mazajā ģildē.

Festivāls tiks atklāts 4. augustā pulksten 16.00, Mākslas muzejā "Rīgas birža", kur notiks koncerts "United Tastes". Programma skanēs: Dītrihs Bukstehūde, Žans-Ferī Rebels, Žans Filips Ramo, Ričards Džounss, Džons Kristofers Pepušs, Augustīns Kercingers. Muzicēs senās mūzikas ansamblis "The Beggar's Ensemble" (Francija), kā arī Latvijā dzimusī klavesīniste Darja Zemele

Festivāls turpināsies 12. augustā pulksten 17.00, kad Mazajā ģildē notiks koncerts "Folies et furies". Programmā skanēs: Georgs Frīdrihs Hendelis un Žans Filips Ramo. Muzicēs soprāns Hezera Ņūhausa, baroka orķestris "Collegium Musicum Riga" un diriģents Frenks Emanuels Komta.

15. augustā pulksten 16.00 Mākslas muzejā "Rīgas birža" notiks koncerts "Tauromachia". Tā programmā iekļauti Antonio Vivaldi, Antonio Solēra, Georga Filipa Tēlemaņa, Domeniko Skarlati un citu komponistu skaņdarbi. Uzstāsies senās mūzikas ansamblis "Neymann Ensemble" (Latvija, Austrija).

Ar koncertu "Caught in Italian Virtuosity" festivāls turpināsies 19. augustā pulksten 17.00. Rīgas Sv. Pētera baznīcā.

Programmā: Georgs Frīdrihs Hendelis, Pjērs Provo, Antonio Vivaldi, Arkandželo Korelli, Džuzepe Sammartini, Tarkvinio Merula. Uzstāsies senās mūzikas ansamblis "4 Times Baroque" (Vācija).

Festivāla turpinājumā 23. augustā pulksten 20.00. Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā būs Jauno talantu koncerts. Programmā: Džirolamo Freskobaldi, Georgs Filips Tēlemanis, Johans Ādolfs Hasse, Dītrihs Bukstehūde, Georgs Frīdrihs Hendelis u.c. Uzstāsies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Senās mūzikas katedras studenti

Tāpat Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīca 26. augustā pulksten 20.00 gaidāms koncerts "Sonātes māksla". Programmā: Pjetro Lokatelli, Žozefs Bodins de Bomartjē, Johans Sebastians Bahs u.c. Muzicēs: Maija Kļaviņa (traversflauta), Gertruda Jerjomenko (klavesīns)

31. augustā pulksten 20.00. Mazajā ģildē skanēs Fransuā Rebēla un Fransuā Frankēra

heroiskā pastorāle "Isméne" (1747). Atskaņojumā piedalīsies: Monta Martinsone un Ilze Grēvele (soprāni), Rinalds Kandalincevs (baritons), baroka orķestris "Collegium Musicum Riga", baroka koris "Collegium Choro Musici Riga, seno deju grupa horeogrāfes Gunas Ezermales vadībā, diriģents Māris Kupčs

Festivāls noslēgsies 2. septembrī pulksten 16.00 Mākslas muzejā "Rīgas Birža" muzicēs senās mūzikas ansamblis "Hortus musicus" no Igaunijas un klavesīnists Vilimas Norkūnas no Lietuvas. Programmā: Johans Sebastians Bahs.

Uz koncertiem, kas notiks Mākslas muzejā "Rīgas Birža", ieejas biļetes pieejamas iepriekšpārdošanā muzeja kasē. Ar ieejas biļeti pirms koncerta iespējams apskatīt muzeja pastāvīgās ekspozīcijas. Vietu skaits ierobežots. Pārējie koncerti bez maksas.