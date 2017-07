Nākamais Saulkrasti Jazz Festival 2017" koncerts uz "Origo Summer Stage" skatuves paredzēts 20. jūlijā, kad no plkst. 17.00 līdz 19.00 klausītājus priecēs Rīgas Doma kora skolas 3. kursa džeza ansamblis un tā vadītājs Indriķis Veitners, kā arī grupa "Semi Acoustic Band".

Rīgas Doma kora skolas ansambļa dalībnieki šādā sastāvā kā šobrīd muzicē jau divus gadus, kuru laikā ir piedalījušies dažādos koncertos, konkursos un festivālos. Lielākais panākums ir bijusi 1. vieta "Ventspils Groove 2017" jauno ansambļu konkursā. Savukārt grupa "Semi Acoustic Band" apvieno trīs profesionālus mūziķus, kuri rada ritmisku noskaņu mūziku. Viņi izpilda gan populārus džeza mūzikas hītus no Jamiroquai, Stīvija Vondera, Maikla Džeksona un Riannas repertuāra, gan arī 60. un 80. gadu populārākos mūzikas šedevrus sev raksturīgā akustiski modernā skanējumā.

"Saulkrasti Jazz Festival" pirmo reizi norisinājās 1997. gadā, un šogad festivālam aprit 20 gadi, kuru laikā uz skatuves ir kāpuši simtiem izcilu džeza mūziķu no visas pasaules. Šogad festivāls notiks no 17. līdz 22. jūlijam Saulkrastos, kur ar priekšnesumiem priecēs džeza mūzikas mākslinieki no Baltijas, Eiropas, Āfrikas un Amerikas, bet festivāla galvenais viesis ir afrodžeza ģitārists Džimijs Dludlu (Jimmy Dludlu) no Mozambikas. Festivāla programma sastāv no trim būtiskām daļām: jauno džeza izpildītāju nometnes, konkursa – Baltijas Bundzinieku Līga (Baltic Drummer's League), ikvakara koncerta, kā arī festivāla gala koncerta.