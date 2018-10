Latviešu diriģents Andris Nelsons un Leipcigas "Gevandhaus" orķestris uz Rīgu ved divas atšķirīgas programmas. Otrajā koncertā, kas Latvijas Nacionālajā operā notiks 14. oktobrī, koncertā muzicēs arī viens no mūsdienu ievērojamākajiem trompetes spēles meistariem Hokans Hardenbergers, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no Andreja Žagara kultūras atbalsta un attīstības fonda.

Svētdien, 14.oktobrī, koncertā būs divas daļas. Vakara pirmajā daļā izcilais virtuozs un harizmātiskais zviedru trompetists spēlēs solo 20. gadsimta vācu avangardista Bernda Aloiza Cimmermana trompetes koncertu "Nobody Knows the Trouble I See".

"Hardenbergers ir izcils un ļoti daudzpusīgs interpretācijas meistars, kurš spilgti, dziļi un iedvesmojoši klausītājiem atklāj gan klasiku, gan visjaunāko mūziku. Tas būs patiesi unikāls un spožs muzikālais baudījums," teica Žagars.

Mēģinot raksturot Hardenbergera muzicēšanu, recenzenti atzīst, ka viņa virtuozi spēlētās pasāžas zib kā dzīvsudrabs, un jūsmo par viņa trompetes sudrabaino, neatkārtojami dzidro un smalko toni.

"Hardenbergera rokās trompetes skanējuma un izteiksmības robežas ir atceltas. Viņam trompete skan kā cilvēka balss," tā Žagars.

Tieši pēc Hardenbergera pamudinājuma un iedrošinājuma Nelsons pirms diviem gadiem atsāka spēlēt trompeti, ko nebija darījis kopš diriģenta karjeras sākuma. Latviešu diriģents jau ir paspējis uz skatuves uzspēlēt Hardenbergera dāvināto trompeti un tagad ņem to līdzi visos savos koncertceļojumos. Vēl pavisam nesen, šoruden domubiedri kopā uzstājās kameransamblī Leipcigā, un var arī gadīties, ka piedevās varēs dzirdēt kādu kopīgi spēlētu duetu.

Savukārt vakara otrajā daļā Leipcigas "Gewandhaus" orķestris atskaņos Gustava Mālera 5. simfoniju, ko klausītāji atpazīst gan pēc slavenā sēru marša, gan vēl zināmākā brīnumskaistā Adagietto.

Koncerts 13. oktobrī jau ir izpārdots, bet uz koncertu, kas notiks 14. oktobrī, biļetes var iegādāties "Biļešu paradīze" tirdzniecības vietās un internetā.