Neparastā muzikālā ceļojumā aicina 16. Jaunās mūzikas festivāls 'Arēna'

Festivāla sešpadsmito sezonu 14. oktobrī atklās projekts "Četras telpas", kura ietvaros visas dienas garumā klausītājiem būs iespēja secīgi apmeklēt četrus koncertus dažādās Rīgas vietās. Pilnībā šo muzikālo piedzīvojumu varēs izbaudīt, dodoties braucienā ar īpašo "Arēnas" trolejbusu, kas ļaus dzirdēt gan koncertus, gan stāstus par mūziku un dzīvi.

Pirmo projekta "Četras telpas" koncertu "Folkmūzikas pēcpusdiena Kalnciema kvartālā" būs iespējams dzirdēt Kalnciema kvartālā 14. oktobrī pulksten 11.00, 12.30 vai 14.00. Tajā ar folkmūzikas programmu uzstāsies Staņislavs Judins un Asnate Rancāne. Apvienojot Staņislava improvizācijas un kompozīcijas ar Asnates zināšanām par etnisko mūziku un folkloru, radies kopējs projekts, kurā oriģinālmūziku ar tautas dziesmu tekstiem papildina tautas melodiju apdares.

Turpinājumā klausītāji būs aicināti uz elektroakustisko koncertu "Sapņu zvēri" pulksten 13.30, 14.30 un 15.30 kluba "OneOne" pagrabā, Šarlotes ielā 18, kur vokālās grupas "Putni" izpildījumā skanēs divu skaņdarbu pasaules pirmatskaņojumi. Šveiciešu komponists Beats Gīzins (Beat Gysin), kura elektroakustisko kameroperu "Marienglass" Latvijas klausītāji iepazina 2015. gada "Arēnā", šogad festivālā atgriežas ar jaundarbu "Traumtiere" ("Sapņu zvēri"). Savukārt, jaunais latviešu komponists Platons Buravickis festivālam radījis jaundarbu "Sprut" astoņām sieviešu balsīm un oktofoniskajai elektronikai.

Trešo koncertu "Suņi, sievietes, dievi un spoki" ("Dogs, Women, Gods and Ghosts") šajā dienā būs iespējams dzirdēt tikai vienu reizi – pulksten 17.00, Ģertrūdes ielas teātrī. Tajā tiksimies ar "The Alpaca Ensemble" no Norvēģijas un dziedātāju Alvīni Pričārdu (Alwynne Pritchard), kuru klausītāji iepazina pagājušā gada festivālā. Viņu izpildījumā skanēs kompozīcijas, kas spilgti un oriģināli reprezentē mūsdienu muzikālā teātra valodu. Programmā izskanēs arī britu komponista Džastina Konolija (Justin Connolly) darba pasaules pirmatskaņojums.

Foto: Publicitātes foto

Tos klausītājus, kuri visus šos koncertus vēlēsies izbaudīt "vienā piegājienā", festivāls "Arēna" pirmo reizi vēsturē aicinās doties neatkārtojamā muzikālā koncertceļojumā ar īpašo "Arēnas" trolejbusu. Pulksten 13.00 trolejbuss klausītājus sagaidīs Rīgas centrā, lai aizvestu uz koncertu "Folkmūzikas pēcpusdiena Kalnciema kvartālā" pulksten 14.00. Pēc tam brauciena dalībnieki dosies uz nākamo – elektroakustisko koncertu "Sapņu zvēri" pulksten 15.30 kluba "OneOne" pagrabā, bet ceļojumu noslēgs koncerts "Suņi, sievietes, dievi un spoki" pulksten 17.00, Ģertrūdes ielas teātrī.

Turpinot iepriekšējā gadā uzsākto tradīciju, 14. oktobra vakarā pulksten 21.00, klubā "Nemiers" norisināsies pasākums "Klubu nakts", kur akadēmiskās mūzikas īskoncerti dzīvā izpildījumā mīsies ar dīdžeju veidotu deju mūziku uz akadēmiskās mūzikas materiālu pamata. Šogad "Klubu naktī" piedalīsies dīdžeji Toms Auniņš, Oriole, kā arī Veronika Zubairova (klavieres) un Vita Rozēna (flauta).

15. oktobrī pulksten 17.00 uz koncertu Rīgas Reformātu baznīcā aicinās starptautisks kamermūzikas projekts "Trio Orbit", kurā kopā muzicēs Panajotis Androglou (Grieķija, akordeons), Gundega Šmite (Latvija, klavieres) un Dimitris Marondis (Grieķija, elektronika). Koncerta programma veidota, apvienojot izcilus elektroakustiskus darbus klavierēm, akordeonam un elektronikai. Tā ietvers skaņdarbus plašā vēsturiskā diapazonā, sākot ar pirmo vēsturiski datēto kompozīciju klavierēm ar elektroniku – amerikāņu elektroniskās mūzikas celmlauža Mario Davidovska darbu "Sinhronismi" – līdz pat grieķu komponistu Panajota Kokoras un Dimitra Maronida jaunākajiem opusiem.

17. oktobrī pulksten 19.00 LNB Ziedoņa zālē sadarbībā ar VSIA "Latvijas Koncerti" notiks Latvijas Radio bigbenda mūziķu jaunās programmas pirmatskaņojums un CD prezentācija. Programmā "Latviešu džeza svīta: jaunie komponisti Vol II" Latvijas Radio bigbends iesaistījis jaunos, talantīgos un jau starptautiskus panākumus guvušos latviešu mūziķus un komponistus – pianistus Kristu Auznieku, Rūdolfu Macatu un ģitāristu Matīsu Čudaru –, lai radītu orģinālmūzikas skaņdarbus īpaši Latvijas Radio bigbendam.

Ar koncertu "Made in Belgium. No Balkāniem līdz džezam" 19. oktobrī pulksten 19.00 VEF Kamerzālē, Rīgā un 20. oktobrī "Hotel Promenade" Hika zālē, Liepājā šī gada Jaunās mūzikas festivālu "Arēna" noslēgs virtuozā mūziķu apvienība no Beļģijas "Aranis", kas piedāvās intelektuālu un emocionālu izklaidi profesionāli nevainojamā un artistiskā izpildījumā. Virtuozi balansējot uz mūsdienu akadēmiskās, Balkānu, klezmeru, panku, džeza un tango mūzikas stilistikas robežām, instrumentālais kvintets no Beļģijas piedāvā iepazīt savas valsts jaunāko mūziku, kuras autori lielākoties latviešu publikai būs jaunatklājums.

Foto: Publicitātes foto

Jaunās mūzikas festivāls "Arēna" kopš 2002. gada ik rudeni Latvijas koncertzālēs pulcē jaunās mūzikas komponistus, atskaņotājmāksliniekus un klausītājus no daudzām pasaules valstīm. Festivāla moto "Saklausi nākotni!" ietver sevī galveno festivāla ideju un mērķi – rādīt mūsdienu mūzikas dažādību visā tās krāšņumā, veicinot jaunas mūzikas tapšanu, atskaņošanu un dokumentēšanu. Šis ir viens no novatoriskākajiem kultūras notikumiem Latvijā un bez tā nav iedomājama mūsdienu mūzikas kultūras sistemātiska un loģiska attīstība Latvijā.

Biļetes uz festivālu iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.