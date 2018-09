Nepieradinātās mūzikas festivāla "Skaņu mežs 2018" rīkotāji izziņojuši pilnu programmu – līdzās jau izziņotajiem māksliniekiem Rīgā gaidāma arī eksperimentālā vokāliste Eartheater, "Grammy" balvai nominētais mikrotonālās mūzikas altists Mets Maneri (Mat Maneri) un daudzi citi.

Jau ziņots, ka festivāls šogad noritēs 12. un 13. oktobrī mūzikas namā "Daile", savukārt festivāla bezmaksas atklāšanas koncerts gaidāms 6. oktobrī mākslas muzejā "Rīgas birža".

Atgādinām festivālā uzstāsies leģendārās "indie rock" grupas "Sonic Youth" līderis Tērstons Mūrs (Thurston Moore), kas vairākkārt (mediju "Spin" un "Rolling Stone" topos) nodēvēts par vienu no visu laiku labākajiem ģitāristiem. Viņš uz skatuves kāps kopā ar zviedru eksperimentālās mūzikas multitalantu Matsu Gustavsonu (Mats Gustafsson), kas savu karjeru sāka brīvās improvizācijas laukā, taču piedālās visdažādāko žanru projektos, ieskaitot trokšņu mūziku, eksperimentālo metālu, minimālismu un kamermūziku. Viņš spēlēs elektroniku un pūšaminstrumentus.

Festivālā gaidāms arī ambientās mūzikas klasiķis Viljams Basinskis (William Basinski) kura darbu ciklu "The Disintegration Loops" mūzikas kritikas medijs "Pitchfork" nodēvējis par vienu no trim visu laiku labākajiem ambientās mūzikas ierakstiem. "Pitchfork", Basinska daiļradi raksturojis sekojoši: "Šī ir mūzika, kas ļauj noticēt paradīzei, un pārliecina jūs, ka paradīze izklausās tieši šādi." Tikmēr medijs "Vice" nosaucis Basinska darbus par "skumjāko mūziku pasaulē".

Basinski par iedvesmas avotu dēvē arī kāda cita "Skaņu meža" viešņa – eksperimentālā "dream pop" dziesminiece Grouper, kura savā daiļradē apvieno ambientās mūzikas un "dream pop" elementus, radot dziesmas, kas "teju izzūd savā sērīgi miglainajā noskaņā". Aprīļa sākumā jau minētais medijs "Pitchfork" publicēja sarakstu ar 30 visu laiku labākajiem "dream pop" albumiem – Grouper tajā iekļuva ar veseliem diviem ierakstiem: 2014. gada "Ruins" un 2008. gada "Dragging a Dead Deer Up a Hill".

Eksperimentālā hip-hopa žanru šogad festivālā pārstāvēs Losandželosas reperis Busdriver, kas bieži tiek raksturots kā dikcijas un ātruma izpratnē īpaši veikls, intelektuāls reperis, kas stilistiski sliecas uz tekstuāli blīviem, gramatiski sarežģītiem un apziņas plūsmai radniecīgiem tekstiem.

Šī gada festivāla goda viesis ir franču komponists Tristans Miraijs (Tristan Murail), ko līdzās Žerāram Grizē (Gerard Grisey) dēvē par vienu spektrālisma tēviem. 4. oktobrī Miraijs lasīs lekciju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, bet 12. oktobrī viņa mūziku spēlēs "Quatuor Diotima", ko medijs "LA Times" nodēvējis par labāko stīgu kvartetu Francijā. Spektrālisms ir pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados radusies kompozīcijas tehnika – saskaņā ar to, kompozicionāli lēmumi tiem pieņemti, vadoties pēc ar datortehnikas palīdzību veiktas skaņu spektra analīzes (sonogrāfiskiem atveidojumiem un matemātiskas analīzes). Tembrs ir vadošais šīs mūzikas parametrs.

Abus centrālos koncertvakarus atklās latviešu mūziķi – pianists Rūdolfs Macats, kas spēlēs gan flīģeli, gan modulāro sintezatoru, kā arī čellists Ēriks Kiršfelds ar Lindas Leimanes darba pirmatskaņojumu.

Par īpašu notikumu uzskatāma "Grammy" balvai nominētā amerikāņu mikrotonālās improvizācijas altista Meta Maneri (Mat Maneri) pirmā sadarbība ar "RED Trio" – ansambli no šobrīd īpaši vitālās Portugāles brīvās improvizācijas scēnas.

Festivāls noslēgsies ar ritmiskās mūzikas programmu 13. oktobra koncertvakara beigās, kurā piedalīsies "Birmingemas skaņas" pionieris un tumšā tehno meistars Regis, kā arī viens no "geto house" radniecīgā žanra "footwork" radītājiem RP Boo.

"Skaņu meža" līdzdibināto novatoriskajai mūzikai veltīto platformu "Shape" festivāla programmā pārstāvēs elektroniskās mūzikas komponiste Katerina Barbjeri (Caterina Barbieri), kuras albums "Patterns of Consciousness" tika iekļauts žurnāla "The Wire" 2017. gada piecdesmit labāko mūzikas ierakstu apkopojumā, tāpat arī poļu-britu trokšņu mūzikas duets "Naked", latviešu eksperimentālā metāla grupa "Tesa" un 2015. gada "Shape" platformas veterāns Mārtiņš Roķis jeb N1L, kura mūziku publicējušas tādas eksperimentālās ritmiskās mūzikas izdevniecības kā "UIQ", "Opal Tapes" un "Where To Now?".

6. oktobrī mākslas muzejā "Rīgas birža" notiks bezmaksas atklāšanas koncerts, kura programmā ir performanču mākslinieces un dziedātājas Eartheater uzstāšanās, leģendārā lietuviešu bundzinieka Vladimira Tarasova solopriekšnesums, kā arī krievu komponista Dmitrija Kurļandska darbs "Dolce Stil Nuovo" stīgu kvarteta "ReDo" izpildījumā. Koncertā piedalīsies arī lietuviešu tumšās ambientās mūzikas māksliniece Daina Dieva.

Biļetes uz festivāla koncertiem nopērkamas visās "Biļešu servisa" kasēs un internetā.

"Skaņu mežs" ir starptautiskās festivālu savienības un mūzikas platformas "Shape" līdzdibinātājs un koordinētājs. Tas turpina tikt uzskatīts par vērienīgāko avangarda un nepieradinātajai mūzikai veltīto notikumu Baltijas valstīs.