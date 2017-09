"Into My Arms" ir intīma un līdz kaulam smeldzīga mīlas balāde, kā arī pirmais singls no viņa grupas "Nick Cave and the Bad Seeds" 10. studijas albuma "The Boatman`s Call", kas nāca klajā pirms 20 gadiem, proti, 1997. gadā.

Lai arī par komerciāli veiksmīgāko singlu, kas apcer divu cilvēku (un nāves) saistības, atzīts diezgan traģiskais, taču bezgalskaistais kopdarbs ar Kailiju Minogu "Where the Wild Roses Grow" no 1996. gada albuma "Murder Ballads", kas no vienas puses bija Keiva radošās meistarības augstākais, bet no otras – pagrieziena punkts, tomēr par vienu no saviem lepnumiem Keivs pats nodēvējis tieši "Into My Arms".

1998. gadā Vīnes dzejas festivālam speciāli radītajā lekcijā "The Secret Life Of The Love Song" ("Mīlas dziesmas slepenā dzīve") viņš stāsta: "Kā jau es teicu iepriekš, mana dzīve ir koncentrējusies ap vēlmi vai, precīzāk sakot, vajadzību artikulēt dažādās zaudējuma un ilgu sajūtas, kas trinušās gar maniem kauliem un dunējušas asinīs visu manu dzīvi. Šajā procesā es esmu uzrakstījis apmēram 200 dziesmu, no kurām vairumu es nodēvētu par mīlas dziesmām un, saskaņā ar manu definīciju, skumjām dziesmām. No šī ievērojamā materiāla blāķa saujiņa paceļas augstāk par pārējām kā īsteni piemēri manis teiktajam."

Līdztekus "Into My Arms" Keivs no savām mīlas balādēm izceļ arīdzan "Sad Waters", "Black Hair", "I Let Love In", "Deanna", "From Her To Eternity", "Nobody`s Baby Now", "Lime Tree Arbour", "Lucy" un "Straight To You".

"Es lepojos ar šīm dziesmām. Tie ir mani drūmie, vardarbīgie, tumšacainie bērni. Viņi sēž noskumuši paši savā nodabā un nespēlējas ar citiem bērniem. Lielākoties viņi radušies sarežģītu grūtniecību un smagu, sāpīgu dzemdību rezultātā."

Austrālijas "Rolling Stone" bijušais redaktors, mūzikas žurnālists un kritiķis Tobijs Kresvels (Toby Creswell) "Into My Arms" iekļāvis savā grāmatā "1001 Songs: The Great Songs of All Time and the Artists, Stories and Secrets Behind Them" ("1001 dziesma: visu laiku labākās dziesmas un mākslinieki, stāsti un noslēpumi aiz tām").

"Into My Arms" melanholisko vārdu rašanās iemesls ir Keiva šķiršanās no ilggadējās partneres un viņa dēla Lūka mātes Vivianas Karneiro (Viviane Carneiro), kā arī sekojošās īslaicīgās attiecības un šķiršanās no angļu mūziķes PJ Harvey. Šie abi notikumi emocionālā ziņā pilnīgi izsita Keivu no sliedēm, taču iedvesmoja uzradīt kompozīciju, ko varētu nodēvēt par mūsdienu psalmu, jo gaužām trāpīgi aptver visas Keiva daiļradei tik raksturīgās tēmas – nāvi, reliģiju un mīlestību. Un kā nu ne – Keiva galvā piedzimusi, klausoties mācītāja sprediķī kādā mazā lauku baznīciņā.

"Nick Cave and the Bad Seeds" buņģieris Džims Sklavunoss (Jim Sclavunos) par "Into My Arms" izteicies, ka tajā visatklātāk paustas albumu caurvijošās tēmas – pazaudēta un atrasta mīlestība, kā arī cilvēka attiecības ar dievišķo. "Keiva vārdi met izaicinājumu, noraidot interventa Dieva ideju, kas paredz metafiziska leļļu meistara pielūgsmi. Tā vietā Keivs dod priekšroku Dieva konceptam, ko gan iekšēji, gan holistiski definē individuāla cilvēka pieredze – ar veselīgu devu šaubu."

"Into My Arms" Keivs izpildīja sava drauga, pašnāvību izdarījušā rokgrupas "INXS" solista Maikla Hačensa (Michael Hutchence) bērēs, kas tika translētas televīzijā, taču Keivs uzstāja, ka viņa uzstāšanās laikā filmēšana jāpārtrauc. Viņš ir arī Hačensa meitas Hevenlijas Hirāni Taigerlilijas (Heavenly Hiraani Tiger Lily) krusttēvs.

"Into My Arms" atskaņota arīdzan virknē filmu un seriālu, piemēram, "About Time" ("Ir laiks"), "Zero Effect" ("Nulles efekts"), "On the Beach" ("Pludmalē"), "He Died with a Felafel in His Hand" ("Viņš mira ar falafelu rokās"), "The L Word" ("Vārds, kas sākas ar "L""), "Skins" ("Ādas"), "City Homicide" ("Slepkavība pilsētā"), "The Mist" ("Dūmaka").

Lai arī ierasts, ka slavenām kompozīcijām ir daudz un dažādu kaverversiju, tomēr "Into My Arms" gadījumā tā vis nav. Iespējams, tas tāpēc, ka visi apzinās – dziesmai ne ko pielikt, ne atņemt, turklāt labāk nevienam tāpat to izpildīt neizdosies.

Tomēr gana nesliktu šīs dziesmas versiju izpilda Braitonas multimāksliniece "Emberhoney" jeb Teilore Medisona Deimiona (Taylor Madison Damion). Niku Keivu piesauc mūzikas kritiķi, kad runā par viņas daiļradi, kā arī pati māksliniece atzīst, ka Keivs ir viens no viņas iedvesmas avotiem. Un viņa pilnīgi noteikti tāda nav vienīgā šai pasaulē.