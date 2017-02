Austrāliešu mūziķis Niks Keivs un grupa "The Bad Seeds" izziņojuši ilgi gaidīto Eiropas un Lielbritānijas koncertturneju – pirmos apvienības koncertus Eiropā, kopš Keiva dēla traģiskās bojāejas.

Pagājušā mēnesī Keivs ar grupu Austrālijā sniedza pirmos koncertus triju gadu laikā, savukārt nupat paziņots, ka šā gada rudenī norisināsies koncerti Lielbritānijā un Eiropā. Ar pilnu koncertu grafiku iespējams iepazīties Nika Keiva mājas lapā.

Pērn pasaules pirmizrādi piedzīvoja Endrū Dominika uzņemtā filma "One More Time With Feeling", kā arī publicēts kritiķu slavētais apvienības sestais studijas albums "Skeleton Tree". Filmā attēlots albumā iekļauto dziesmu sacerēšanas un ierakstīšanas traģiskais fons, kas saistīts Nika Keiva 15 gadus vecā dēla Artura zaudējumu 2015. gadā.

"Mēs bijām dīvainā vietā, tagad es atkal ienāku gaismā. Ir labi atkal uzstāties," Niku Keivu citē izdevums NME.

Koncertu biļešu tirdzniecība sāksies šā gada 17. februārī.