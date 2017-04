Kino un mūzika ir cieši saistītas mākslas nozares, un bieži vien tieši skaņu celiņš kļūst par filmas atpazīstamības zīmi.

Šī iemesla dēļ filmu veidotājiem ir īpaši svarīgi sadarboties ar viņiem tikamajiem komponistiem vai dziedātājiem. Slavenam mūziķim piešķirot lomu filmā vai izvēloties populāras grupas koncertu kā ainas darbības vietu, režisoriem ir iespēja filmai piesaistīt arī attiecīgā mūziķa vai grupas fanus.

Tomēr retāks gadījums – kad filmā redzamie un dzirdamie mūziķi patiesībā ir režisora vai scenārista iztēles augļi. Pārdomāta filmas grupa spēj būt tikpat saistoša, cik labi izstrādāts filmas galvenais varonis, tāpēc izdomātām grupām, tāpat kā filmu varoņiem, mēdz rasties sekotāji, fani un pielūdzēji.

Lai arī bez koncertiem (vai pat dziesmām), izdomāta rokgrupa epizodiski parādās arī filmā "Ātrie igauņu puiši" ("Sangarid"), kas uz Latvijas kino ekrāniem nonāks šā gada maijā.

Jāpiebilst, ka izdomātas rokgrupas parādās ne tikai filmās. Piemēram, angļu rakstnieks Duglass Adamss (Douglas Adams) grāmatā "Restorāns Visuma galā" ("The Restaurant at the End of the Universe", 1980) apraksta rokgrupu "Disaster Area", kas esot "ne tikai skaļākā grupa visā galaktikā, bet arī – visskaļākais troksnis vispār".

Taču portāls "Delfi" piedāvā iepazīt tādas fikcionālas grupas, kuru mūziku iespējams arī noklausīties. Vairākas no sarakstā iekļautajām apvienībām ne tikai izpilda oriģinālmūziku, bet ir arī veikušas komerciāli veiksmīgus studijas ierakstus.