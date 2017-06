Globālā tīmekļa plašumos atrodamas pamācības, kas palīdz saprast, kā pareizi jāizrunā šobrīd populāro mūziķu nosaukumi, atklājot, ka "SBTRKT" patiesībā ir "subtract", "CHVRCHΞS" ir "churches", bet mūziķes Lykke Li vārds izsakāms kā "licky lee". Bet ko darīt, ja klausītājs iemīļojis, piemēram, grupu "ᄼᄽᄾ"?

Izplatīts paņēmiens, kādā mūziķi mēdz pakaitināt vai pasmīdināt klausītājus un kritiķus, ir saviem darbiem dot garus nosaukumus – muzikāli veiksmīgi piemēri ir "Sparklehorse" albums "Vivadixiesubmarinetransmissionplot" vai "R.E.M." dziesma "It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)". Tomēr mūsdienās šāds izgājiens jau pārvērties par klišeju vai vismaz – tukšu postmodernu māžošanos. Turpretim grupas, albuma vai skaņdarba nosaukuma atvietošana nevis ar burtiem, bet citām zīmēm ir mazāk apspriesta parādība, lai arī novērojama pat populārajā mūzikā. Kā zināms, Eds Šīrans savu jaunāko albumu nosaucis par "÷", savukārt Deivida Bovija dzīves pēdējā izdevuma patiesais nosaukums ir "★".

Protams, ja mūzika ir interesanta un kvalitatīva, tad ir gluži vienalga, kā sauc albumu, mākslinieku vai apvienību, bet vienlaikus tieši uzrakstam, kas parādās uz ieskaņojuma vāciņa vai koncerta plakāta, ir jāpiesaista pēc iespējas vairāk klausītāju un jābūt kā skaidrai atpazīstamības zīmei. Tādēļ tie ieraksti un ansambļi, kuru nosaukumi ir vai nu grūti izburtojami, vai pat neizrunājami, šķiet tik neparasti un neloģiski.

Varētu likties, ka grupa, izvēloties maksimāli dīvainu nosaukumu, zāģē zaru, uz kura pati sēž, jo tādējādi lielā mērā padara sevi "neatrodamu" internetā. Tomēr ir gadījumi, kuros tieši tāds ir mērķis. Tāpat ir grupas, kuras nesaprotamos nosaukumus vai tā neesamību skaidro kā mākslinieciskās brīvības izpausmi, centienus pārkāpt ierastās un vispārpieņemtās robežas vai protestu.

Lai arī daudzi piemēri izklausās kā pašmērķīgi un pretenciozi mēģinājumi atšķirties un izcelties, ērmīgu un mulsinošu nosaukumu izvēlēšanās ir tradīcija, kas piekopta jau vairākus gadu desmitus gan pagrīdes mākslinieku vidū, gan populārajā rokmūzikā.

Piedāvājam uzzināt par mūzikas industrijas slavenākajiem neizrunājamo nosaukumu piemēriem, kā arī ieskatīties mazāk zināmu grupu savādo nosaukumu pasaulē.