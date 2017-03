Pēdējo nedēļu laikā latviešu mūzikas panorāmu bagātinājuši daudzi atšķirīgi mūziķi – izdoti vai pieteikti jauni albumi, publiskoti singli, ierakstīti koncerti, kā arī radīti videoklipi dažnedažādām gaumēm.

Gada pirmie mēneši latviešu mūzikā rādās īpaši ražīgi, tādēļ līdzās portāla "Delfi" izlasē iekļautajiem darbiem minami arī vairāki citi mākslinieki. Piemēram, vēstīdama par savu debijas albumu, pašmāju grupa "Ryga" laida klajā dziesmu "Say You Love Me Now", kas skanēs arī Dailes teātra izrādē "Bannija Manro nāve", ko pēc Nika Keiva romāna motīviem iestudē režisors Dž. Dž. Dzilindžers. Tāpat jaunu ierakstu pieteicis eksperimentālās mūzikas duets "Mona de Bo", publicējot fragmentu no skaņu plates "kur ir šeit?", ko paredzēts prezentēt jau 11. martā. Savukārt vietējais hip-hopa mākslinieks Šips publicējis jaunu dziesmu, kurai uzņemts arī videoklips.

Piedāvājam iepazīt desmit spilgtus februāra mēnesī vai pašā marta sākumā izdotus latviešu mūzikas jaunumus.