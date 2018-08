Šo piektdien, 17. augustā, grupa "Prāta Vētra" noslēgs "Skārda bungu tūri" ar koncertu Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē. Koncerta apmeklētājus aicinām iepazīties ar noderīgu informāciju, ko izplatījis grupas menedžments.

Koncerta norises vieta un sākums

Koncerts notiks Mežaparka Lielajā estrādē, Rīgā. Ieeja koncerta teritorijā no pulksten 17. Koncerta sākums — pulksten 21. Koncerta īpašie viesi — grupa "Sudden lights" uzstāsies pulksten 19, bet grupa "The Royal Concept" pulksten 20.

Grupas menedžmenta pārstāvji atgādina koncerta norises vietā ierasties laikus un būt pacietīgiem. Tik plaši apmeklētos koncertos viss aizņem vairāk laika, piemēram, biļešu un mantu pārbaude, ēdienu un dzērienu iegāde utt.

Koncerta teritorijā būs iespējams norēķināties ar skaidru naudu, bet atsevišķās tirdzniecības vietās arī ar maksājumu kartēm.

Biļetes

Biļetes uz "Prāta vētras" koncertu nopērkamas eKase.lv, TK "Spice" info centrā un "Prāta Vētras" Pop-up veikalā Strēlnieku ielā 1.

Biļešu cena ir 25 eiro, bet koncerta dienā pie ieejas to cena būs 30 eiro. Koncerta dienā kase pie ieejas būs atvērta no pulksten 14.

Izpārdota pasākuma gadījumā biļetes pie ieejas iegādāties nevarēs. Biļetes Fanu zonā un VIP sektoros ir izpārdotas.

Bērni līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot) koncertu vecāku pavadībā apmeklē bez maksas.

Tiem, kas paspējuši iegādāties biļetes uz izpārdoto Fanu Zonu vai VIP sektoru, bet kādu apstākļu dēļ nevar apmeklēt koncertu, eKase piedāvā izmantot jauno pakalpojumu eKase+ , kur droši un ērti pārdot biļetes, dodot iespēju koncertu apmeklēt kādam citam.

Fanu zona

Visos "Skārda bungu tūres" koncertos skatuves priekšā atrodas Fanu zona. Tā ir sadalīta A pusē un B pusē, kuras ir identiskas. Koncerta rīkotāji aicina sekot norādēm par ieejām fanu zonā un doties uz tām laikus.

Fanu zonā aizliegts ienest alkoholiskos dzērienus

Transports

Koncerta rīkotāji aicina uz koncertu doties ar kājām vai velosipēdu, vai arī izmantojot sabiedrisko transportu.

Ja uz koncertu dosieties ar velosipēdu, to varēsiet atstāt ERGO velonovietnē (pie 7.vārtiem) Vietu skaits novietnē ir ierobežots, tāpēc tiek ieteikts vietu iepriekš rezervēt Facebook grupā.

Gan pirms, gan pēc koncerta atbilstoši pasažieru plūsmai tiks organizēti papildu reisi 11. tramvaja maršrutā.

Saskaņā ar Rīgas domes noteikumiem, Rīgas satiksme nodrošina bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā Rīgas svētkos, kuri sākas 18.augustā, tāpēc pasažieriem, kuri ar tramvaju dosies mājās pēc pusnakts, par braucienu nebūs jāmaksā.

Koncerta apmeklētājiem jāņem vērā, ka auto novietošana Mežaparka Lielās estrādes tuvumā būs apgrūtināta.

Satiksmes ierobežojumi

No 17. augusta pulksten 16 līdz 18. augusta 1 naktī tiks slēgta autotransporta satiksme Meža prospektā no Siguldas ielas līdz Inčukalna ielai.

Koncerta rīkotāji lūdz ņemt vērā, ka sakarā ar Rīgas svētkiem, jau no 16. augusta pulksten 5 līdz 20. augusta pulksten 15 tiks slēgta satiksme 11. novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kas apgrūtinās nokļūšanu Mežaparkā no Pārdaugavas.

Ko koncerta teritorijā nedrīkstēs ienest

"Prāta vētras" koncerta teritorijā nebūs atļauts ienest lietussargus, "selfijstikus", foto un video apartūras statīvus, saliekamos krēsliņus, ēdienu un dzērienus, profesionālu foto, video un audio aparatūru (izņemot ar pasākuma organizatora īpašu atļauju), šaujamieročus, asus priekšmetus, pirotehniku, lāzerpildspalvas, bīstamas vielas un priekšmetus, motocikla ķiveres, skeitborda dēļus un citus aktīvā sporta piederumus, dzīvniekus.

Ar bērnu ratiņiem ieeja būs atļauta. Drošības apsvērumu dēļ aizliegts koncerta laikā ar bērnu ratiņiem atrasties pūlī un/vai skatuves priekšā. Atļauts ienest zīdaiņiem paredzēto pārtiku oriģinālā iepakojumā un dzērienu bērnu pudelītē (izņemot karstu ūdeni).

Pasākuma apmeklētājs piekrīt, ka var tikt filmēts un fotografēts. Uzņemtais materiāls var tikt translēts, reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma.

Ieeja

Ieeja koncerta teritorijā tiks organizēta pa 2.,3.,4.,5.,6.,7.,9 un 10. vārtiem.

Apmeklētājiem ar invalīdu biļeti ieeja pa 5. vārtiem.

VIP biļešu īpašniekiem ieeja pa 4.,7. un 9. vārtiem.

Koncerta rīkotāji atgādina, ka iegādātās biļetes ir aizliegts izmantot kā balvas konkursos un zīmolu reklāmā bez organizatoru atļaujas un, ka dziesmu audio/video publicēšana pilnā garumā medijos (tai skaitā sociālajos kontos) bez atļaujas ir aizliegta un uzskatāma par autortiesību pārkāpumu.