Bungu un dūdu grupas "Auļi" un etno mūzikas apvienības "Tautumeitas" apvienotais projekts dažas dienas pirms albuma "Lai māsiņa rotājās!" prezentācijas koncerta skatītāju vērtējumam nodevis videoklipu jaunajam singlam "Dzied' papriekšu, brāļa māsa".

"Dziesma "Dzied' papriekšu, brāļa māsa" ir par to, kā meitene gatavojas iziet tautās. Viņa rotājas, smeļas spēku un iedvesmu no dabas, lūdz labvēlību no ļaudīm un augstākiem spēkiem, lai jaunajā laulību dzīvē viņai klātos labi." skaidro "Tautumeitu" vadītāja Asnate Rancāne.

Projekta albums tiks prezentēts Āraišu ezerpils arheoloģiskajā parkā 29. jūlijā, taču īpaši veidoti koncerti ar jaunā materiāla programmu izskanēs 26. augustā Rēzeknes "Gorā", 29. septembrī Vidzemes koncertzālē "Cēsis" un 13. oktobrī Jelgavas kultūras namā.

"Albums un koncertprogramma ir tapuši abām grupām cieši sadarbojoties un grupu dalībniekiem vienam otru papildinot. Klausoties kopīgi veidotos skaņdarbus, vērīgs klausītājs varēs atpazīt gan "Tautumeitu", gan "Auļu" rokrakstu. To pašu var novērot arī jaunajā video, kura veidošanā nav trūcis radošu izaicinājumu un piedzīvojumu. Manuprāt mums ir izdevies izveidot lielisku 17 mūziķu lielu, radošu komandu un šāda veida kombinācija ir unikāla Latvijas mūsdienu tautas mūzikas žannrā," atklāj "Auļu" pārstāvis Kaspars Bārbals.

Video radošo komandu veido Gatis Indrēvics (operators, režisors, montāžas režisors), Asnate un Aurēlija Rancānes, Kaspars Bārbals (režija, montāža) un Simona Anaņiča (horeogrāfija).

Biļetes uz koncertiem pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.