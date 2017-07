"Aliens" ir viena no piecām minialbuma "Kaleidoscope" dziesmām. Kompozīcijas līdzautors ir Braiens Eno (Brian Eno), savukārt tās producēšanā piedalījies Markus Dravs, kas iepriekš sadarbojies ar tādām apvienībām kā "Arcade Fire", "Mumford & Sons" un "Kings Of Leon".

Lejupielādei un straumēšanai "Kaleidoscope" ir pieejams no 1. jūlija, bet CD un vinila formātā tas būs no 4. augusta. Albumu iespējams pasūtīt arī iepriekš šeit. Visus ienākumus no dziesmas "Coldplay" ziedos "Migrant Offshore Aid Station" (MOAS) – starptautiskai nevalstiskai organizācijai, kas gādā par patvēruma meklētājiem no Vidusjūras reģiona.