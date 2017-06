Britu grupa " Coldplay " piektdienas, 16. jūnija, rītā nākusi klajā ar jaunu dziesmu "All I Can Think About Is You", no gaidāmā minialbuma (EP) "Kaleidoscope".

Jaunā dziesma atrodama visos straumēšanas un lejuieplādes servisos. To papildina krāsains animēts dziesmas video, ko veidojis režisors-multimākslinieks I Saw John First.

Jaunais EP būs pieejams no 14. jūlijā visos straumēšanas un lejupielādes servisos, bet CD un vinila formātā no 4. augusta.

Pie "Kaleidoscope" strādājuši producenti Riks Simpsons, Daniels Grīns un Bils Rahko, tajā iekļautas piecas dziesmas. Minialbumā atrodama dziesma "Something Just Like This", kas tapusi sadarbībā ar "The Chainsmokers". Tā ierakstīta šā gada aprīlī, Tokijas koncerta laikā. EP iekļauta arī dziesma "Miracles (Someone Special)", kurā piedalās reperis no Detroitas Big Sean.

Dziesmas "A L I E N S" tapusi sadarbībā ar ambientās mūzikas grandu Braienu Īno, kurš jau iepriekš sadarbojies ar "Coldplay". Īno kopā ar Pīteru Čivesu izstrādājuši aplikāciju īpaši dziesmai "Hypnotised" – ļauj faniem spēlēt līdz dziesmai.

Minialbums ir papildinājums grupas iepriekš izdotajam pilna garuma albumam "A Head Full Of Dreams", kas tika izdots 2015. gada decembrī un tā pārdošanas apjoms pārsniedz piecus miljonus kopijas.

Coldplay turneja "A Head Full Of Dreams Tour" atsākās pagājušajā nedēļā Minhenē un turpināsies Eiropas un Ziemeļamerikas stadionos un koncertvietās visas vasaras garumā. Precīzas koncertu norises vietas un laiki – "Coldplay" mājaslapā.