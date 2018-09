Dziesmas mūzikas autori ir DJ Rudd, Aija Andrejeva Elvijs Grafcovs no "Very Cool People" un Lisbija Steintone (Lisbee Stainton) no Lielbritānijas. Dziesmas vārdu autors ir Jānis Holšteins-Upmanis, plašāk pazīstams kā Goran Gora. Teksta video autore – Madara Dzintare.

Aija Andrejeva dziesmu komentē šādi: "Dziesmas tapšanas process dziesmu rakstīšanas nometnē "RIGaLIVE" man bija pilnīgi jauna un nebijusi pieredze. Tikām salikti šādā kompānijā, paši to nezinot – nezinot arī to, kas dienas beigās no tā sanāks. Paveicās ar to, ka ar visiem komandas dalībniekiem bijām absolūti uz viena viļņa. Sakrita gan noskaņojums, gan tas, ko muzikāli vēlamies pateikt. Mums izdevās radīt kustīgu, lipīgu un pozitīvu dziesmu rudens tumšajiem vakariem."

DJ Rudd, savukārt, ir priecīgs, ka beidzot ir izdevies sastrādāties ar Aiju: "Par to paldies jāsaka dziesmu rakstīšanas nometnes "RIGaLIVE" organizatoriem. Sākotnēji dziesma radās angliski kopā ar "Elviju no "Very Cool People" un britu dziesminieci Lisbiju Steintoni, bet pēcāk pasaucām talkā mūsu kopīgo draugu Goran Gora un tapa "Varbūt šodien, varbūt rīt"."

Dziesma arī ir tikusi izvēlēta kā "Olimpiskās Dienas 2018" himna, kurai ir radīts īpašs vingrojumu komplekss, ko izpildīt kopā ar DJ Rudd un Aiju Andrejevu pasākuma ietvaros tiek aicināti visi, 21. septembrī pulksten 9.50 pie Rīgas Hanzas vidusskolas.

"Varbūt šodien, varbūt rīt" ir otrā dziesma, kas ir tapusi otrajā dziesmu rakstīšanas nometnē "RIGaLIVE" un tiek nodota klausītājiem. Kā ziņots iepriekš, pirmā publicētā otrās dziesmu rakstīšanas nometnes "RIGaLIVE" dziesma – anša un Kristīnes Pāžes "Zemes stunda" sasniedza pirmās vietas digitālajās mūzikas straumēšanas platformās Latvijā. Dziesmu rakstīšanas nometne jau trešo reizi norisināsies šī̄ gada oktobrī, ar mērķi veicināt vietējo un starptautisko mūzikas industrijas pārstāvju savstarpējo sadarbību, celt profesionalitātes līmeni, kā arī apmainīties ar pieredzi. Dziesmu rakstīšanas nometnes "RIGaLIVE" organizē "Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports", iepriekšējās sesijās līdz šim ir piedalījušies tādi mūziķi kā Jānis Aišpurs, Dons, Linda Leen, ansis, Aija Andrejeva, Justs, Markus Riva un citi.