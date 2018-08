Visu vienpadsmit albumā iekļauto skaņdarbu producenti ir gan paši "Muse" dalībnieki, gan vairāki godalgoti līdzproducenti – Ričs Kostijs, Maiks Elizondo, Shellback un Timbaland. Visām albumā iekļautajām dziesmām tiks radīti videoklipi.

Iepriekšpasūtot albumu, uzreiz pieejami singli – "Something Human", "Thought Contagion", "Dig Down" un jaunākais no tiem "The Dark Side".

Kā jauno dziesmu raksturo izdevēji no "Warner Music", "The Dark Side" piemīt klasiskais "Muse" skanējums, Metjū Belamija unikālais vokāls, kaucošās ģitāras un peldošais dziesmas ritms.

Jaunais albums "Simulation Theory" tiks izdots trīs formātos: standarta albums (11 skaņdarbi), Deluxe (16 skaņdarbi) un Super Deluxe (21 skaņdarbs). Paplašinātajos albumos, iekļauta akustiskā gospeļu versija dziesmai "Dig Down", pūtēju orķestra "The UCLA Bruin Marching Band" versija dziesmai "Pressure", dziesmas "Thought Contagion" koncertieraksts, kā arī vairāku dziesmu akustiskās versijas.

Albuma noformējumu veidojis mākslinieks Kails Lamberts (Kyle Lambert), kurš pazīstams kā filmu ("Stranger Things", "Jurassic Park" u.c) plakātu autors.

Super Deluxe noformējums pieder Polam Šiperam (Paul Shipper), kurš strādājis arī pie filmu "Star Wars: The Last Jedi" un "Avengers: Affinity War" plakātiem.

Ikviens, kurš iegādāsies albumu "Simulation Theory" grupas interneta veikalā, iegūs iespēju pirmais iegādāties biļetes uz "Muse" koncerttūri 2019. gadā.

"Simulation Theory" seko iepriekšējam – 2015. gadā, izdotajam albumam "Drones". Pēc "Drones" izdošanas grupa devās grandiozā koncertturnejā, kas noslēdzās 2016. gada vasarā, bet šā gada jūlijā laida klajā koncertfilmu, ko bija iespēja redzēt dažādos pasaules kinoteātros tikai vienas nakts pasākumā.

"Muse" ir trīs dalībnieku apvienība, kas savā darbības laikā ir izdevusi septiņus studijas albumus. Tā pazīstama kā viena no labākajām koncertgrupām. "Muse" ieguvusi daudzu apbalvojumus, tai skaitā divas "Grammy" balvas.