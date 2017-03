Populārā pašmāju džeza un fanka grupa " Very Cool People " 8. martā laidusi klajā jaunu singlu un videoklipu "Spiediens". Video tapis sadarbībā ar improvizācijas šovu "Spiediens" un "Kanepes Films".

Videoklips, kura filmēšana norisinājās Eduarda Smiļģa muzejā, iecerēts kā "frīkšovs", kurā darbojas minētā improvizācijas šova aktieri un grupas "Very Cool People" mūziķi. Tas ir trīsdesmito gadu bohēmas stilā veidots mīlas stāsts ar spriedzi, drāmu un kaisli pret mūzikas instrumentu. Šķiet, ka dejotājs Oskars ir neprātīgi iemīlējies trombonistē, taču šovam ir jānotiek – krāšņas uzstāšanās nomaina viena otru, skatītāji ir sajūsmā, viss ir kārtībā līdz brīdim, kad pēc šova sākas trauksme un satraukums.

Ar improvizācijas teātri "Spiediens" grupa "Very Cool People" sadarbojusies jau pirms videoklipa izveides, piedaloties teātra izrādes, un konkrētais skaņdarbs sarakstīts kā šova atklāšanas muzikālā tēma. Kompozīcija iekļauta grupas jaunajā albumā "Heya Some Kind of Fish!", kas tiks izdots šā gada Starptautiskajā džeza dienā – 30. aprīlī.

Skaņdarbs "Spiediens" diezgan precīzi ieskicē grupas jaunā albuma skanējumu, kurā mijas fanks, sērfroks, džezs, klezmermūzika un rokmūzika, nekautrējoties no austrumeiropeiska šarma un Latvijai raksturīgā dažādu kultūru sajaukuma.

Singla un videoklipa izlaišana sakrīt ar improvizācijas šova "Spiediens" sezonas noslēguma izrādēm 8., 9. un 10. martā. Tās norisināsies koncertzālē "Godvil", Brīvības ielā 214b.