Dziedātāja un mūziķe Linda Leen 8. martā publicējusi jaunāko sava albuma "Digital Church" singlu "Lover", portālam "Delfi" pavēstīja mūziķes pārstāvji "Every Little Thing".

Šis ir trešais singls no janvārī izdotā albuma "Digital Church".

""Lover" ir dziesma par ilūzijām, kas apvij mīlestību. Es to uzrakstīju laikā, kad izdzīvoju visu emociju gammu no mīlestības alkām līdz tās noliegumam, no trakām, sātīgām naktīm līdz pilnīgai nošķirtībai no dzīves," par dziesmu stāsta tās autore. "Tā ir kā vēstule sev un kādam vēl, kam svarīgi saprast – kas ir mīlestība, kur to nemeklēt un kur to atrast."

Linda Leen – Lover

Jaunais singls iezīmē arī jaunā albuma koncertu turnejas sākumu – 11. martā Linda Leen uzstāsies Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors", 16. un 17. martā – "Palladium" koncertzālē Rīgā, 19. martā – Vidzemes koncertzālē "Cēsis" un 26. martā – "Lielajā dzintarā" Liepājā.

Biļetes uz koncertiem pieejamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.