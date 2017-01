Otrdien, 31. janvārī, izcilais amerikāņu komponists Filips Glāss svin astoņdesmit gadu jubileju.

Glāss ir viens no 20. gadsimta nozīmīgākajiem komponistiem, kurš ir sadarbojies ar bītu paaudzes dzejnieku Alenu Ginsbergu, kinorežisoriem Vudiju Allenu, Martinu Skorsēzi, Stīvenu Daldriju, Godfriju Redžio, teātra režisoru Robertu Vilsonu, mūziķiem Deividu Boviju, Polu Saimonu, Miku Džegeru, Leonardu Koenu, Deividu Bērnu, Natāliju Merčantu, Aphex Twin un citiem.

Lai arī Glāsu mēdz dēvēt par minimālistu, viņš pats savu mūziku raksturojos kā "mūziku ar repetetīvām struktūrām", turklāt sevi – kā klasicistu, proti, komponistu, kurš studējis Šūbertu, Bahu un Mocartu. Tomēr līdzās Rietumu klasiskās mūzikas ietekmei Glāsa mūzikā izpaužas arī ambientās un elektroniskās mūzikas eksperimenti, pasaules tautu mūzika un rokmūzika.

Filips Glāss ir viens no retajiem komponistiem, kurš ir iekarojis skatītāju simpātijas gan operu namos ("Einstein on the Beach"), koncertzālēs ("Music in Twelve Parts", "Symphony No 9"), teātros (Semjuela Beketa darbi), gan filmu ("Koyaanisqatsi", "The Hours") un populārās mūzikas pasaulē ("Glassworks").

Mākslinieki, kuri apzināti vai neapzināti ietekmējušies no Glāsa, ir neskaitāmi – no grupas "Talking Heads" līdz pianistam Ļubomiram Meļņikam. Glāsa mūzika mainījusi un iedvesmojusi daudzus māksliniekus un viņu skanējumu – piedāvājam iepazīt dažus būtiskākos.