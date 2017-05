Ģitārists Mārcis Auziņš publicējis jaunu skaņdarbu "Solaris", kuru sacerējis, iedvesmojoties no režisora Andreja Tarkovska 1972. gadā uzņemtās psiholoģiskās drāmas ar tādu pašu nosaukumu.

"Filmas un muzikālās idejas pamatā ir balansēšana starp realitāti un izdomas radītu pasauli, kurā mīt vēlamais un neizdzīvotais, man tā ir saistoša un tuva tēma, tamdēļ arī "Solaris" ir viena no mīļākajām filmām un tās radītās emocijas esmu pārvērtis notīs," stāsta Mārcis Auziņš.

Mūziķis atklāj, ka nesen notikušajā koncertturnejā tieši "Solaris" kļuva par vienu no lielākajiem pārsteigumiem. "Daudzi rakstīja un prasīja vai šis skaņdarbs ir ierakstīts un kur to var noklausīties ārpus koncertiem, es kā salīdzīnoši jauns autors biju pārsteigts par tik lielu atsaucību, jo šis skaņdarbs rakstījās ārkārtīgi viegli un dabiski un nekad nedomāju, ka tieši šis pievērsīs tik lielu uzmanību, bet par to liels prieks," piebilst Auziņš.

Skaņdarba "Solaris" ierakstā izmantota DITTO Looper X2 – audio ieraksta cilpošanas ierīce, BOSS DD-20 Digital Delay, Mr. Black Shimmering Reverb un Tanglewood Heritage TW1000HSRE ģitāra.