Noklausies! Pašmāju 'Neon Saturdays' laiž klajā jaunu singlu un spocīgu videoklipu

Siguldas grupa "Neon Saturdays" šoruden piesaka sevi ar vēl vienu singlu no 9. novembrī gaidāmā grupas otrā albuma "Freaks In The Ocean". Dziesma "Gravity" vēsta par mūsdienu cilvēkam raksturīgo steigu un tieksmi pēc panākumiem, savukārt videoklips ieturēts Helovīna laikam atbilstošā stilistikā.