'Very Cool People' jaunā dziesma ar Edavārdi, ansi un Kristīni Prauliņu

Foto: Mārcis Baltskars

Dzelteno lapu un politisko kaislību mēnesī – oktobrī pašmāju populārās mūzikas radītāji turpināja pārsteigt ar dažādiem jaunumiem. Ar neparastu sadarbību ar Kristīni Prauliņu un reperiem ansi un Edavārdi mēnesi iesāka grupa "Very Cool People", savu pirmo solo albumu publicēja savdabīgās balss īpašniece Evija Vēbere, bet "Astro'n'out" ar jaunu singlu pieteica nākamo albumu. Tāpat oktobra mūzikas jaunumos atbalsojas programma "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" – klausītājiem piedāvājot gan Raimonda Paula dziesmu un video no filmas "Homo Novus", gan "Jauno Jāņu orķestra" dziesmu un video no drīzumā gaidāmās animācijas filmas "Saule brauca debesīs". Šie un citi jaunumi – oktobra spilgtāko mūzikas jaunumu izlasē.